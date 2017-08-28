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Умерла Мирей Дарк

28 августа
2017 год

Новости кино >>
28 августа 2017
Согласно радиостанции RTL, сегодня, 28 августа, умерла в возрасте 79 лет популярная французская актриса Мирей Дарк.

Умерла Мирей Дарк

Мирей Дарк (Агроз) родилась 15 мая 1938 года во французском городе Тулон. С отличием окончила Тулонскую Консерваторию и отправилась покорять Париж. Работала моделью, попала в поле зрения телевидения. С 1962 года – на сцене парижских театров. Играла в пьесах по произведениям Питера Устинова, Нила Саймона, Курцио Малапарте, Роберта Джеймса Уоллера.

В кино дебютировала в 1960 году, после чего на неё обратил внимание режиссёр Жорж Лотнер и понял, что это его актриса. Он потребовал, чтобы темноволосая кудрявая девушка превратилась в платиновую блондинку. Такой, белокурой, Дарк и прославилась, снявшись в фильмах «Галя», «Ледяная грудь» и «Высокий блондин в чёрном ботинке». Именно тогда во Франции актрису ласково прозвали «Большим кузнечиком», по названию фильма того же Лотнера, где Мирей сыграла главную роль.

С Аленом Делоном

В 1969-м на съёмках картины «Джефф» Мирей встретилась с Аленом Делоном и на 13 лет стала его помощницей и гражданской женой.

На счету Дарк 50 ролей в кино и на телевидении, в том числе в 13 лентах Жоржа Лотнера. Она написала сценарий по роману Катрин Панколь «Варварша» и сама поставила по нему фильм. Кроме того, актриса работала и как режиссёр-документалист.
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Большая саранчаВозвращение высокого блондинаВысокий блондин в чёрном ботинкеГаляДжеффЛедяная грудь

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№ 3
БельскийДмитрий   28.08.2017 - 16:08
Присоединяюсь к Горьким Соболезнованиям....Всё как обычно ...Другого сценария к сожалению никто не придумал.... читать далее>>
№ 2
Т-татьян@   28.08.2017 - 16:03
Печально. Недели две назад не стало Жанны Моро. Теперь Мирей Дарк. читать далее>>
№ 1
Мария Максим (Владимир)   28.08.2017 - 15:24
Печальная новость....Как жаль...Светлая память! Невероятнейшая яркая блондинка, беспредельно женственна, талантлива! читать далее>>
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