Умерла Мирей Дарк

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Новости театра Александринский театр открывает Резиденцию «Практики» В Санкт-Петербурге будут регулярно показывать спектакли известного московского театра.

Новости кино Авдотья Смирнова расскажет про Льва Толстого Режиссёр приступила к съёмкам фильма «История одного назначения».

Главная тема Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить 15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации

Обзор сериалов 25 главных российских сериалов этой осени от «Троцкого» до «Ивановых», от «Неуловимых» до «Спящих», от «Физрука» до «Паука»

Главная тема Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись «Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино

История кино Советские фильмы эпохи сталинизма (1931-1953) на школьную тему Для фильмов школьной тематики этого периода характерно создание идеальной реальности.

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