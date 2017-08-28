Минкультуры разработало законопроект об обязательном отчислении в 5 млн рублей для фильмов

Министерство культуры РФ разработало законопроект, вводящий обязательное неналоговое отчисление почти для всех фильмов, получающих прокатное удостоверение для показа на территории страны. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Обсуждение проекта проходит до 27 октября этого года. Сам закон, как планируется, вступит в силу с 1 января 2018-го.
фото: кадр из фильма "Патерсон"
В тексте документа нет разделения на российские и зарубежные картины. Отчисление в размере 5 млн рублей в специальный резервный фонд должны будут выплатить все. Исключение делается для неигрового кино (оно каким-то чудом не вошло в текст законопроекта, пока в нем фигурируют только полнометражные художественные и анимационные картины), а также для фильмов, выходящих менее, чем на 100 сеансах. Таким образом пока не попадает под законопроект фестивальное кино, на которое все еще нужно получать «прокатки», и некоторые независимые арт-релизы.
Например, в этом году менее, чем на 100 сеансах в России выходил лауреат Венецианского кинофестиваля фильм «Почетный гражданин». У победителя «Оскара» ленты «Лунный свет» было, согласно ЕАИС, 425 сеансов (сборы при этом составили 1,6 млн рублей), у «Манчестера у моря» – 853 сеанса (сборы – 5 млн рублей), у «Патерсона»Джима Джармуша – 932 сеанса (сборы – 8,2 млн рублей), у «Люмьеров!» – 262 сеанса (сборы – 438,2 тысячи рублей), у отечественной «Тесноты» было 773 сеанса (сборы – 1,8 млн рублей). И этот список можно еще продолжать.
Отчисление должно быть выплачено в 30-дневный срок. Если же дистрибьютор картины или продюсер этим не озаботились, то министерство может отказать в выдаче прокатного удостоверения на другой фильм этого же правообладателя.
Деньги пойдут в специальный резерв кинематографии, откуда они будут выделяться на производство и прокат национальных фильмов. За формирование этого резерва будет отвечать специальная некоммерческая организация, подведомственная Правительству РФ.
В организации, осуществляющей формирование резерва, будет создан наблюдательный совет, в который (как пока следует из текста законопроекта) войдут представители министерства культуры РФ, дистрибьюторы и продюсеры.
Позже на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появилась пояснительная записка к законопроекту, где сообщается, что специальным резервом все-таки будет Фонд кино.
Сам механизм, по мнению Минкультуры, позволит «ежегодно собирать с выходящих в прокат фильмов порядка 2,2 млрд. руб. дополнительных средств (в т.ч. 1,4 млрд. руб. с иностранных фильмов) и направлять данные средства на поддержку отечественного кинематографа», а также «отсечь более полусотни низкопробных зарубежных фильмов, не имеющих ни художественных достоинств, ни кассового потенциала, но принудительно включаемых прокатчиком в пакет к блокбастерам».
«При оказании поддержки национальным фильмам в прокате будет предусматриваться компенсация за уплаченные ранее отчисления», – сказано в пояснительной записке, однако из текста законопроекта такой вывод не следует.
Кроме того, Минкультуры уверяет, что данная мера «не приведет к увеличению стоимости билетов на фильм, т.к. цена, установленная кинотеатром, в настоящее время достигла своего максимального размера исходя из платежеспособности населения».
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