ревью

Новости кино Минкультуры разработало законопроект об обязательном отчислении в 5 млн рублей для фильмов Исключение сделают только для картин, выходящих меньше, чем 100 сеансами. Таких в российском прокате совсем немного.

Главная тема Режиссер с татуировкой дракона: Дэвид Финчер К 55-летию режиссера

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Лайфстайл Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова В Германии собирают подписи в поддержку режиссера

Новости кино «Викинг» приглянулся французам Фильм покажут на территории Франции, а также франко-говорящей Европы, включая Швейцарию, Бельгию, Люксембруг, и франко-говорящей Африки.

Главная тема Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить 15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации

Обзор сериалов 25 главных российских сериалов этой осени от «Троцкого» до «Ивановых», от «Неуловимых» до «Спящих», от «Физрука» до «Паука»

Главная тема Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись «Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино

История кино Советские фильмы эпохи сталинизма (1931-1953) на школьную тему Для фильмов школьной тематики этого периода характерно создание идеальной реальности.