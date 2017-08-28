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Гильермо дель Торо вернулся к «Фантастическому путешествию»

28 августа
2017 год

Новости кино >>
28 августа 2017
Гильермо дель Торо всё-таки снимет ремейк научно-фантастической ленты 1966 года «Фантастическое путешествие», сообщает Deadline. Режиссёр вступил в переговоры со студиями 20th Century Fox и Lightstorm Entertainment ещё в начале 2016-го, и в следующем году, наконец, начнутся съёмки этого долгостроя.

Гильермо дель Торо вернулся к «Фантастическому путешествию»

Проект находится в разработке с 2007 года. За это время ему в режиссёры прочили Шона Леви, Пола Гринграсса и Роланда Эммериха, но ни один из них не закрепился на месте.

Продюсером картины числится Джеймс Кэмерон. Последнюю версию сценария написал Дэвид С. Гойер. Съёмки запланированы на осень 2018-го, а релиз состоится до 2020-го.

В оригинале Ричарда Флейшера речь шла об учёном, которого можно спасти от смерти лишь при условии, если ему в кровь направить уменьшенную субмарину с группой из пяти его коллег. На спасение им отведён лишь час.
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