Гильермо дель Торо вернулся к «Фантастическому путешествию»

Гильермо дель Торо
всё-таки снимет ремейк научно-фантастической ленты 1966 года «Фантастическое путешествие»
, сообщает Deadline. Режиссёр вступил в переговоры со студиями 20th Century Fox и Lightstorm Entertainment ещё в начале 2016-го, и в следующем году, наконец, начнутся съёмки этого долгостроя.
Проект находится в разработке с 2007 года. За это время ему в режиссёры прочили Шона Леви
, Пола Гринграсса
и Роланда Эммериха
, но ни один из них не закрепился на месте.
Продюсером картины числится Джеймс Кэмерон
. Последнюю версию сценария написал Дэвид С. Гойер
. Съёмки запланированы на осень 2018-го, а релиз состоится до 2020-го.
В оригинале Ричарда Флейшера
речь шла об учёном, которого можно спасти от смерти лишь при условии, если ему в кровь направить уменьшенную субмарину с группой из пяти его коллег. На спасение им отведён лишь час.
обсуждение >>