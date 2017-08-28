«Викинг» приглянулся французам

Кинокомпания «Централ Партнершип», First International Production и Wild Bunch подписали сделку о продаже прав на фильм «Викинг»
на территорию Франции, а также франко-говорящую Европу, включая Швейцарию, Бельгию, Люксембруг, и франко-говорящую Африку. Релиз картины запланирован на первый квартал 2018-го, сообщает пресс-служба ЦПШ.
«Мы очень довольны работой с фильмом "Викинг" как в России, так и на уровне международной дистрибуции. На сегодняшний день закрыты все сделки по правам в Европе и в Латинской Америке. Мы гордимся достигнутыми результатами и не собираемся останавливаться», –
сообщил заместитель генерального директора «Централ Партнершип» по кинодистрибуции Вадим Верещагин
.
«Мы очень довольны сделкой. "Викинг" – очень качественный продукт и невероятный успех в России подтверждает это. Во Франции картина выйдет в партнёрстве с Wild Bunch», –
рассказал Патрик Зильберман
, главный исполнительный директор компании First International Production.
«Викинг» продан в более чем 80 стран, в том числе в Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, Швейцарию, Австрию, Чехию, Словакию и страны бывшей Югославии.
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