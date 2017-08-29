Юным москвичам покажут лучшие советские фильмы об отношениях подростков и учителей

Новости кино
Новости кино
Актриса опубликовала в твиттере первый официальный кадр из фильма «Человек-муравей и Оса».
Новости кино
1 и 2 сентября в сети кинотеатров «Москино» пройдёт программа «На фильм старше».
Новости театра
Сезон откроется 2 сентября комедией «Горе от ума» и «Тайнами мадридского двора».
Рецензии на фильмы
Вторая глава альманаха Анны Меликян про это
Новости кино
Исключение сделают только для картин, выходящих меньше, чем 100 сеансами. Таких в российском прокате совсем немного.
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К 55-летию режиссера
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15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации
Обзор сериалов
от «Троцкого» до «Ивановых», от «Неуловимых» до «Спящих», от «Физрука» до «Паука»
Главная тема
«Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино
История кино
Для фильмов школьной тематики этого периода характерно создание идеальной реальности.
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