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Юным москвичам покажут лучшие советские фильмы об отношениях подростков и учителей

29 августа
2017 год

Новости кино >>
29 августа 2017
1 и 2 сентября в сети кинотеатров «Москино» для школьников и студентов пройдёт программа «На фильм старше», сообщается на официальном сайте мэра столицы. Юные москвичи смогут посмотреть советские фильмы, позволяющие погрузиться в трогательную историю отношений между подростками, их отношений с родителями и учителями.

Юным москвичам покажут лучшие советские фильмы об отношениях подростков и учителей
фото: mos.ru

Организаторы программы вдохновились короткометражкой Герца Франка «На десять минут старше», где все десять минут фильма на экране показывают лицо ребенка, который смотрит кукольный спектакль. За это время мальчик проживает целую жизнь и на глазах у зрителей становится старше.

Главные герои фильмов-участников — школьники и студенты, которые сталкиваются с благородством и подлостью, учатся на ошибках, совершают достойные поступки и взрослеют на глазах. Вход на кинопоказы свободный.

В программу вошли такие классические картины, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Элема Климова, «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, «Розыгрыш» Владимира Меньшова, «Ключ без права передачи» Динары Асановой, «Баламут» Владимира Рогового, «Когда я стану великаном» Инны Туманян, «В моей смерти прошу винить Клаву К.» Николая Лебедева и Эрнеста Ясана, «Вам и не снилось…» Ильи Фрэза и «Завтра была война» Юрия Кары.
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Советское кино
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Динара АсановаЮрий КараЭлем КлимовНиколай ЛебедевВладимир МеньшовАлександр МиттаВладимир РоговойИнна (Инесса) ТуманянГерц ФранкИлья ФрэзЭрнест Ясан
фильмы
БаламутВ моей смерти прошу винить Клаву К.Вам и не снилось...Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещенЗавтра была войнаЗвонят, откройте дверьКлюч без права передачиКогда я стану великаномРозыгрыш

фотографии >>
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
«Розыгрыш»
«Когда я стану великаном»
«Вам и не снилось…»
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обсуждение >>
№ 1
Семруч (Ленинград)   29.08.2017 - 13:15
И зачем это надо? Кто хотел - посмотрел эти фильмы раз 100. А кто не хотел, так он и сейчас смотреть не будет. читать далее>>
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