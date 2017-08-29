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Эванджелин Лилли надела костюм Осы

29 августа
2017 год

Новости кино >>
29 августа 2017
Вчера, 28 августа, Эванджелин Лилли опубликовала в твиттере первый официальный кадр из фильма «Человек-муравей и Оса», на котором актриса запечатлена в костюме супергероини.

Эванджелин Лилли надела костюм Осы

Свою фотографию Лилли сопроводила следующей подписью: «Для меня большая честь быть на площадке в образе Осы сегодня, в день 100-летия Джека Кёрби».

Напомним, Джек Кёрби, родившийся 28 августа 1917 года, является автором множества классических комиксов Marvel. В частности, он принимал участие в создании таких супергероев, как Капитан Америка, Халк, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие.

Сиквел «Человека-муравья» Пейтона Рида выйдет в прокат 6 июля 2018-го.
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