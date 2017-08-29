Эванджелин Лилли надела костюм Осы

Вчера, 28 августа
, Эванджелин Лилли
опубликовала в твиттере
первый официальный кадр из фильма «Человек-муравей и Оса»
, на котором актриса запечатлена в костюме супергероини.
Свою фотографию Лилли сопроводила следующей подписью: «Для меня большая честь быть на площадке в образе Осы сегодня, в день 100-летия Джека Кёрби».
Напомним, Джек Кёрби
, родившийся 28 августа 1917
года, является автором множества классических комиксов Marvel. В частности, он принимал участие в создании таких супергероев, как Капитан Америка, Халк, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие.
Сиквел «Человека-муравья» Пейтона Рида
выйдет в прокат 6 июля 2018
-го.
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