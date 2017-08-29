Марк Уэбб раскроет секреты баптистской церкви Вестборо

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Новости кино Эванджелин Лилли надела костюм Осы Актриса опубликовала в твиттере первый официальный кадр из фильма «Человек-муравей и Оса».

Новости кино Юным москвичам покажут лучшие советские фильмы об отношениях подростков и учителей 1 и 2 сентября в сети кинотеатров «Москино» пройдёт программа «На фильм старше».

Новости театра Малый театр в 262-м сезоне представит зрителям спектакли по пьесам Гоголя и Дюрренматта Сезон откроется 2 сентября комедией «Горе от ума» и «Тайнами мадридского двора».

Рецензии на фильмы «Про любовь. Только для взрослых»: Подрастешь - поймешь Вторая глава альманаха Анны Меликян про это

Главная тема Режиссер с татуировкой дракона: Дэвид Финчер К 55-летию режиссера

Главная тема Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить 15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации

Обзор сериалов 25 главных российских сериалов этой осени от «Троцкого» до «Ивановых», от «Неуловимых» до «Спящих», от «Физрука» до «Паука»

Главная тема Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись «Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино