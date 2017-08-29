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Марк Уэбб раскроет секреты баптистской церкви Вестборо

29 августа
2017 год

Новости кино >>
29 августа 2017
Марк Уэбб вернулся после комикс-дилогии «Новый Человек-паук» к инди-кино, сняв картины «Одарённая» и «Единственный живой парень в Нью-Йорке», и, похоже, не собирается расставаться с подобными фильмами.

Марк Уэбб, Ник Хорнби и Риз Уизерспун

Согласно Variety, режиссёр в настоящий момент сотрудничает с писателем Ником Хорнби над лентой о скандально известной баптистской церкви Вестборо под названием «Это выше всего» (This Above All), основанной на статье Адриана Чена, опубликованной в журнале The New Yorker, и мемуарах бывшего члена церкви Меган Фелпс-Ропер, внучки основателя Фреда Фелпса. Продюсерами будущей картины числятся сам Уэбб, Риз Уизерспун, Доун Острофф, Джереми Стеклер, Бруна Папандреа и Билл Полад.

Баптистская церковь Вестборо приобрела известность благодаря своим одиозным пикетам и оскорбительным высказываниям в Сети Интернет. В частности, её адепты после смерти Робина Уильямса разместили в социальных сетях фотожабы, на которых актёр изображён в аду.

В результате многочисленных разговоров с оппонентами в твиттере, Меган Фелпс-Ропер подвергла сомнению свои убеждения, покинула церковь и отреклась от своей семьи. Об этом решении и расскажет кино.
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