Марк Уэбб раскроет секреты баптистской церкви Вестборо

Марк Уэбб
вернулся после комикс-дилогии «Новый Человек-паук»
к инди-кино, сняв картины «Одарённая»
и «Единственный живой парень в Нью-Йорке»
, и, похоже, не собирается расставаться с подобными фильмами.
Согласно Variety, режиссёр в настоящий момент сотрудничает с писателем Ником Хорнби
над лентой о скандально известной баптистской церкви Вестборо под названием «Это выше всего»
(This Above All), основанной на статье Адриана Чена
, опубликованной в журнале The New Yorker, и мемуарах бывшего члена церкви Меган Фелпс-Ропер
, внучки основателя Фреда Фелпса
. Продюсерами будущей картины числятся сам Уэбб, Риз Уизерспун
, Доун Острофф
, Джереми Стеклер
, Бруна Папандреа
и Билл Полад
.
Баптистская церковь Вестборо приобрела известность благодаря своим одиозным пикетам и оскорбительным высказываниям в Сети Интернет. В частности, её адепты после смерти Робина Уильямса
разместили в социальных сетях фотожабы, на которых актёр изображён в аду.
В результате многочисленных разговоров с оппонентами в твиттере, Меган Фелпс-Ропер подвергла сомнению свои убеждения, покинула церковь и отреклась от своей семьи. Об этом решении и расскажет кино.
обсуждение >>