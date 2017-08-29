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Создатели «Склифосовского» раскрыли секреты нового сезона

29 августа
2017 год

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29 августа 2017
Снимается шестой сезон популярного сериала «Склифосовский», которому в сентябре текущего года исполнится пять лет, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское».

Создатели «Склифосовского» раскрыли секреты нового сезона

Новый сезон станет настоящим подарком для поклонников, которые в прямом смысле слова спасли любимый сериал, поскольку в четвёртом сезоне жизнь доктора Брагина в исполнении Максима Аверина висела на волоске, когда в руках у него оказалась бомба. Таким образом создатели планировали завершить проект, но в десятках российских городов сотни поклонников устроили настоящий флешмоб, размещая во всех соцсетях призыв – «Верните Брагина!», и сериал получил продолжение.

Создатели популярного телешоу поделились секретами новых серий. В частности, в институт придёт челюстно-лицевой хирург Кривицкий (Андрей Ильин), проживший много лет в эмиграции. Зачем спустя 30 лет успешный израильский врач возвращается на Родину и что за скелеты скрывает он в своём шкафу, можно будет узнать из свежих эпизодов. Что касается Олега Брагина, то ему предстоит работа в бригаде скорой помощи, куда его сослали за врачебную ошибку, и разлад во взаимоотношениях с женой – нейрохирургом Мариной (Мария Куликова), на которую обрушилась слава после проведения уникальной операции.

Константин Юшкевич и Елена Яковлева вернутся к своим ролям. Премьеру шестого сезона следует ожидать в эфире канала Россия 1 в 2018 году.
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Создатели «Склифосовского» раскрыли секреты нового сезона фотографии
Создатели «Склифосовского» раскрыли секреты нового сезона фотографии
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