В Праге состоялась мировая премьера мультфильма «Гурвинек и волшебный музей»

29 августа
в пражском кинотеатре Cinestar Anděl Cinema состоялась мировая премьера 3D-мультфильма «Гурвинек и волшебный музей»
, сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького.
Это первый копродукционный проект такого масштаба в истории отечественной анимации, в производстве которого приняли участие три страны – Россия, Чехия и Бельгия. Мультфильм создавали российская анимационная студия «КиноАтис», Киностудия им. М. Горького, чешская компания Rolling Pictures, spol. s. r. o. и бельгийская студия Grid Animation. На русском языке героев озвучили Михаил Ефремов
, Константин Райкин
, Алексей Колган
, Юрий Стоянов
, Андрей Рожков
, Анна Ардова
, Олеся Железняк
, Ольга Тумайкина
и другие актёры. В ближайшее время планируется выход «Гурвинека» в российский прокат, а также в кинотеатрах на зарубежных территориях — в Европе, Азии, США и Канаде.
«Это наш первый опыт международного проекта. Копродукция в анимации – очень сложный процесс, –
отмечает продюсер Сергей Зернов. – Мультфильм стал творческим вызовом для российских аниматоров, это новый уровень международного сотрудничества в сфере анимации. Надеемся, результат порадует зрителей как в России, так и за рубежом».
«"Гурвинек" — действительно проект международного уровня, —
подчёркивает директор «КиноАтис» Вадим Сотсков. — И я очень рад, что в таком грандиозном проекте участвует Россия. Гурвинек – герой с девяностолетней историей, популярный во многих странах. При этом мы создали современный сценарий, который будет понятен любому ребёнку и родителю – потому что он о взаимоотношениях отцов и детей и, конечно, о приключениях и волшебстве».
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