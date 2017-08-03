Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет

Сегодня, 3 августа
, отмечает своё 50
-летие известный французский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Матьё Кассовитц
.
Матьё родился 3 августа 1967
года в Париже в семье венгерского режиссёра Питера Кассовитца
и Шанталь Реми
, мастера киномонтажа.
В 1978 году дебютировал в качестве актёра в одном из эпизодов сериала «Ночные врачи»
, а спустя год состоялся его кинодебют в комедии своего отца «Эй, ребята, ребята, все сюда!»
. С тех пор он сыграл около 50
ролей в кино и на телевидении. В частности, на его счету запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Смотри, как падают люди» Жака Одиара
, «Аминь» Коста-Гавраса
, «Пятый элемент» Люка Бессона
, «Яков лжец» Питера Кассовитца
, «Амели» Жана-Пьера Жене
, «Мюнхен» Стивена Спилберга
, «Нокаут» Стивена Содерберга
, «Война и мир»
и другие. В 1995-м Кассовитцу вручили Приз имени Жана Габена.
Режиссёрский дебют Матьё состоялся в 1990 году, когда он снял первую короткометражную ленту «Вошь Фьерро»
, а уже через год его отметили премией в Канне за лучший дебют («Белый кошмар»
). Но настоящий триумф режиссёра состоялся в 1995 году, когда его картина «Ненависть»
о межрассовых отношениях во Франции получила приз Каннского биеннале за лучшую режиссёрскую работу, две премии Люмьер, премию «Феликс-95» и два «Сезара». Успешным стал и детектив «Багровые реки»
, принёсший Кассовитцу «Сезар», «Золотую раковину» МКФ в Сан-Себастьяне и «Золотого Александра» МКФ в Салониках (Греция). Кроме того, на его счету постановка фильмов «Метиска»
, «Убийцы»
(две версии), «Порядок и мораль»
, «Готика»
и «Вавилон нашей эры»
.
В этом году Матьё Кассовитца можно будет увидеть в картинах «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона
и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке
.
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