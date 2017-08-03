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Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет

3 августа
2017 год

Новости кино >>
3 августа 2017
Сегодня, 3 августа, отмечает своё 50-летие известный французский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Матьё Кассовитц.

Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет

Матьё родился 3 августа 1967 года в Париже в семье венгерского режиссёра Питера Кассовитца и Шанталь Реми, мастера киномонтажа.

В 1978 году дебютировал в качестве актёра в одном из эпизодов сериала «Ночные врачи», а спустя год состоялся его кинодебют в комедии своего отца «Эй, ребята, ребята, все сюда!». С тех пор он сыграл около 50 ролей в кино и на телевидении. В частности, на его счету запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Смотри, как падают люди» Жака Одиара, «Аминь» Коста-Гавраса, «Пятый элемент» Люка Бессона, «Яков лжец» Питера Кассовитца, «Амели» Жана-Пьера Жене, «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Нокаут» Стивена Содерберга, «Война и мир» и другие. В 1995-м Кассовитцу вручили Приз имени Жана Габена.

«Ненависть»

Режиссёрский дебют Матьё состоялся в 1990 году, когда он снял первую короткометражную ленту «Вошь Фьерро», а уже через год его отметили премией в Канне за лучший дебют («Белый кошмар»). Но настоящий триумф режиссёра состоялся в 1995 году, когда его картина «Ненависть» о межрассовых отношениях во Франции получила приз Каннского биеннале за лучшую режиссёрскую работу, две премии Люмьер, премию «Феликс-95» и два «Сезара». Успешным стал и детектив «Багровые реки», принёсший Кассовитцу «Сезар», «Золотую раковину» МКФ в Сан-Себастьяне и «Золотого Александра» МКФ в Салониках (Греция). Кроме того, на его счету постановка фильмов «Метиска», «Убийцы» (две версии), «Порядок и мораль», «Готика» и «Вавилон нашей эры».

В этом году Матьё Кассовитца можно будет увидеть в картинах «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке.
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Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет фотографии
Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет фотографии
Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет фотографии
Матьё Кассовитцу исполнилось 50 лет фотографии
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