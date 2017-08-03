Эмма Робертс вернулась в «Американскую историю ужасов»

Эмма Робертс
присоединилась к команде седьмого сезона «Американской истории ужасов»
, сообщает Variety.
В качестве доказательства участия актрисы в новой части популярной хоррор-антологии Райан Мёрфи
опубликовал в своём инстаграме её фото со съёмок.
7-й сезон сериала под названием «Культ»
, посвящённый президентским выборам в США 2016-го года, будет состоять из 11 эпизодов и попадёт на малые экраны 5 сентября
.
Напомним, Робертс уже снималась в «Американской истории ужасов». В «Шабаше»
она воплотила образ начинающей ведьмы Мэдисон Монтгомери, а в четвёртом сезоне с подзаголовком «Фрик-шоу»
сыграла гадалку-мошенницу Мэгги Эсмеральду.
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