Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмма Робертс вернулась в «Американскую историю ужасов»

3 августа
2017 год

Новости кино >>
3 августа 2017
Эмма Робертс присоединилась к команде седьмого сезона «Американской истории ужасов», сообщает Variety.

Эмма Робертс вернулась в «Американскую историю ужасов»
фото: instagram.com

В качестве доказательства участия актрисы в новой части популярной хоррор-антологии Райан Мёрфи опубликовал в своём инстаграме её фото со съёмок.

7-й сезон сериала под названием «Культ», посвящённый президентским выборам в США 2016-го года, будет состоять из 11 эпизодов и попадёт на малые экраны 5 сентября.

Напомним, Робертс уже снималась в «Американской истории ужасов». В «Шабаше» она воплотила образ начинающей ведьмы Мэдисон Монтгомери, а в четвёртом сезоне с подзаголовком «Фрик-шоу» сыграла гадалку-мошенницу Мэгги Эсмеральду.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона
Пчелиные соты испугают фанатов «Американской истории ужасов»
Сара Полсон готова сыграть Трампа в «Американской истории ужасов»
персоны
Эмма Робертс (II)
фильмы
Американская история ужасов

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Киндиков
31 июля ушёл из жизни актёр Валерий Киндиков.
Жанна Моро
31 июля ушла из жизни актриса Жанна Моро.
Сэм Шепард
27 июля ушёл из жизни актёр Сэм Шепард.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Мария Бердинских
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Нийоле Лепешкайте
Андрей Фролов (II)
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Ламбер Вильсон
Долорес Дель Рио
Матьё Кассовитц
Эванджелин Лилли
Эрика Марожан
Марк Стронг
Роберт Штадлобер
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью