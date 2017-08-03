У девятого эпизода «Звёздных войн» сменится сценарист

По информации издания The Hollywood Reporter, у девятого эпизода «Звёздных войн»
появится новый сценарист – Джек Торн
(«Это Англия 86»
).
Он перепишет первый сценарий, над которым с начала января корпели Дерек Коннолли
и режиссёр будущей картины Колин Треворроу
.
Причиной такой замены послужила заинтересованность студии в пресловутом «свежем взгляде»
, но насколько изменится первоначальный вариант сценария – неизвестно.
Съёмки новой части культовой космической саги запланированы на январь 2018-го, а премьера – на 23 мая
того же года.
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