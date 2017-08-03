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У девятого эпизода «Звёздных войн» сменится сценарист

3 августа
2017 год

Новости кино >>
3 августа 2017
По информации издания The Hollywood Reporter, у девятого эпизода «Звёздных войн» появится новый сценарист – Джек Торн («Это Англия 86»).

У девятого эпизода «Звёздных войн» сменится сценарист

Он перепишет первый сценарий, над которым с начала января корпели Дерек Коннолли и режиссёр будущей картины Колин Треворроу.

Причиной такой замены послужила заинтересованность студии в пресловутом «свежем взгляде», но насколько изменится первоначальный вариант сценария – неизвестно.

Съёмки новой части культовой космической саги запланированы на январь 2018-го, а премьера – на 23 мая того же года.
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