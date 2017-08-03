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Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма»

3 августа
2017 год

Новости кино >>
3 августа 2017
На официальном сайте компьютерной игры о выживании в Арктике «Долгая тьма» (The Long Dark) производства студии Hinterland анонсирована её полнометражная экранизация с живыми актёрами, над созданием которой будет трудиться продюсер «Обители зла» Джереми Болт, в настоящий момент работающий вместе с Полом Уильямом Скоттом Андерсоном над фильмом по вселенной серии Monster Hunter.

Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма»

Сценарий напишет основатель и творческий директор студии Hinterland Рафаэль ван Лироп. По словам создателей, фильм будет похож по атмосфере и тематике на «Дорогу» Джона Хиллкоута и «Ходячих мертвецов».

Пробным шагом перед киноадаптацией для студии стали съёмки 5-минутной короткометражки «Элегия» по сценарию ван Лиропа. Поставил ленту канадец Джаред Пеллетье, обладатель нескольких наград за короткометражный фильм In the Hearts of Men, а голос за кадром принадлежит знаменитому актёру Кристоферу Пламмеру.



По словам ван Лиропа, целью его работы в студии является создание «оригинальных развлекательных проектов, которые можно представить в разной художественной форме, по-разному подав историю», и его совместная работа с Болтом — «первый шаг к этой цели».

The Long Dark представляет собой симулятор выживания с видом от первого лица с элементами открытого мира. Его альфа-версия вышла 22 сентября 2014 года в рамках раннего доступа в Steam, а на Xbox One по программе Xbox Game Preview она была выпущена 15 июня 2015-го. 1 августа текущего года игра вышла из раннего доступа. Вместе с тем состоялся релиз симулятора в американской версии для PlayStation 4, а также первых двух эпизодов сюжетной кампании Wintermute, которая в общей сложности будет включать 5 эпизодов, а впоследствии обретёт второй сезон.
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Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма» фотографии
Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма» фотографии
Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма» фотографии
Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма» фотографии
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