Анонсирована экранизация симулятора выживания «Долгая тьма»

На официальном сайте компьютерной игры о выживании в Арктике «Долгая тьма» (The Long Dark) производства студии Hinterland анонсирована её полнометражная экранизация с живыми актёрами, над созданием которой будет трудиться продюсер «Обители зла»Джереми Болт, в настоящий момент работающий вместе с Полом Уильямом Скоттом Андерсоном над фильмом по вселенной серии Monster Hunter.
Пробным шагом перед киноадаптацией для студии стали съёмки 5-минутной короткометражки «Элегия» по сценарию ван Лиропа. Поставил ленту канадец Джаред Пеллетье, обладатель нескольких наград за короткометражный фильм In the Hearts of Men, а голос за кадром принадлежит знаменитому актёру Кристоферу Пламмеру.
По словам ван Лиропа, целью его работы в студии является создание «оригинальных развлекательных проектов, которые можно представить в разной художественной форме, по-разному подав историю», и его совместная работа с Болтом — «первый шаг к этой цели».
The Long Dark представляет собой симулятор выживания с видом от первого лица с элементами открытого мира. Его альфа-версия вышла 22 сентября 2014 года в рамках раннего доступа в Steam, а на Xbox One по программе Xbox Game Preview она была выпущена 15 июня 2015-го. 1 августа текущего года игра вышла из раннего доступа. Вместе с тем состоялся релиз симулятора в американской версии для PlayStation 4, а также первых двух эпизодов сюжетной кампании Wintermute, которая в общей сложности будет включать 5 эпизодов, а впоследствии обретёт второй сезон.
обсуждение >>