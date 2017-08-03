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В Санкт-Петербурге завершаются съёмки романтической драмы «До скорой встречи»

3 августа
2017 год

Новости кино >>
3 августа 2017
Подходят к финалу съёмки романтической драмы «До скорой встречи» с Лиамом Макинтайром («Спартак: Кровь и песок») и моделью Евгенией Танаевой, для которой фильм станет дебютом в кино. Компанию обоим составит известный голливудский актёр Харви Кейтель, а поставит ленту режиссёр Дэвид Махмуди, дебютирующий в полном метре, сообщает пресс-служба проекта.


Сценарий к картине российско-американского производства написала сама Евгения Танаева при участии Майка Честари и Джо Балларини. По словам сценаристки и актрисы, лента представляет собой современную историю Золушки в духе «Красотки»: «Я хотела создать красивую и чувственную историю о людях и о силе любви. Я надеюсь, что фильм вдохновит мужчин и женщин по всему миру следовать за своими мечтами, любить, верить в себя и иметь храбрость, чтобы сделать тот самый сложный, первый шаг».

Это история любви американской футбольной звезды и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Кубка Мира 2018 получает серьёзную травму, угрожающую его дальнейшей карьере, и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.

Съёмки проходили в Греции и Румынии, а в настоящий момент съёмочная команда перемещается в Санкт-Петербург — родной город Танаевой, где при поддержке «Ленфильма» будут сняты финальные сцены картины. В актёрской команде также заняты Олег Тактаров, Лариса Малеванная, Поппи Дрейтон и Карлес Пуйоль.
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В Санкт-Петербурге завершаются съёмки романтической драмы «До скорой встречи» фотографии
В Санкт-Петербурге завершаются съёмки романтической драмы «До скорой встречи» фотографии
Евгения Танаева
Евгения Танаева
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