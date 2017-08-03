В Санкт-Петербурге завершаются съёмки романтической драмы «До скорой встречи»

Подходят к финалу съёмки романтической драмы «До скорой встречи»
с Лиамом Макинтайром
(«Спартак: Кровь и песок»
) и моделью Евгенией Танаевой
, для которой фильм станет дебютом в кино. Компанию обоим составит известный голливудский актёр Харви Кейтель
, а поставит ленту режиссёр Дэвид Махмуди
, дебютирующий в полном метре, сообщает пресс-служба проекта.
Сценарий к картине российско-американского производства написала сама Евгения Танаева при участии Майка Честари
и Джо Балларини
. По словам сценаристки и актрисы, лента представляет собой современную историю Золушки в духе «Красотки»
: «Я хотела создать красивую и чувственную историю о людях и о силе любви. Я надеюсь, что фильм вдохновит мужчин и женщин по всему миру следовать за своими мечтами, любить, верить в себя и иметь храбрость, чтобы сделать тот самый сложный, первый шаг».
Это история любви американской футбольной звезды и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Кубка Мира 2018 получает серьёзную травму, угрожающую его дальнейшей карьере, и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.
Съёмки проходили в Греции и Румынии, а в настоящий момент съёмочная команда перемещается в Санкт-Петербург — родной город Танаевой, где при поддержке «Ленфильма» будут сняты финальные сцены картины. В актёрской команде также заняты Олег Тактаров
, Лариса Малеванная
, Поппи Дрейтон
и Карлес Пуйоль
.
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