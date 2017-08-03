Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов

Режиссер Роел Рейн представил в Москве несколько фрагментов из нового сериала по комиксам Marvel «Сверхлюди», первые два эпизода которого были полностью сняты на камеры IMAX. Эти серии уже в конце августа можно будет увидеть в кинотеатрах, а с 29 сентября на канале ABC будет показан весь сериал.
«Сверхлюди» будут состоять из восьми эпизодов. Телевизионный проект рассказывает о Королевской семье во главе с Черным Громом, которая вынуждена покинуть свой дом в лунном Аттилане и бежать на Гавайи, где им предстоит спасти не только себя, но и весь мир.
Черный Гром – ключевой персонаж нового сериала. Его сыграл актер Энсон Маунт, известный по ролям в фильме «Перекрестки» и сериале «Ад на колесах». Голос Черного грома имеет разрушительную силу, поэтому этот герой в основном молчит.
«Мы сказали Энтону, что да, ты сыграешь главную роль в сериале Marvel, но ты всегда будешь молчать. Никаких флэшбеков, сиквелов, приквелов, твой герой молчит всегда», – рассказал режиссер Роэл Рейн.
Для того, чтобы Черный Гром все-таки мог общаться со своей семьей, Маунт придумал для своего героя особый язык жестов – собственную систему знаков, основанную на американском жестовом языке.
В сериале использовано больше 600 визуальных эффектов, так, полностью на компьютере, был сделан гигантский пес Локджо, способный телепортироваться. Однако наибольшую сложность у режиссера вызвала героиня Серинды Свон – Медуза, королева Сверхлюдей и жена Черного Грома. Ее суперсила – это движение волос. И именно на графику этой удивительной способности, по признанию Рейна, ушло больше сил и времени. Он отметил, что первая графика движения волос не устроила фокус-группы, и когда Рейн ехал на Сomic-Con уже с финальной версией, то очень волновался.
«Представьте, что вы показываете эти отрывки тысяче фанатов, которые готовы тебя растерзать за любое неверное решение. Я очень переживал. Но как только мы показали отрывок, где волосы Медузы двигаются, я услышал, как по залу прошел такой одобрительный вздох. И тогда я понял, что все получилось», – отметил режиссер.
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