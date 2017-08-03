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Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов

3 августа
2017 год

Новости кино >>
3 августа 2017
Режиссер Роел Рейн представил в Москве несколько фрагментов из нового сериала по комиксам Marvel «Сверхлюди», первые два эпизода которого были полностью сняты на камеры IMAX. Эти серии уже в конце августа можно будет увидеть в кинотеатрах, а с 29 сентября на канале ABC будет показан весь сериал.



«Сверхлюди» будут состоять из восьми эпизодов. Телевизионный проект рассказывает о Королевской семье во главе с Черным Громом, которая вынуждена покинуть свой дом в лунном Аттилане и бежать на Гавайи, где им предстоит спасти не только себя, но и весь мир.

Черный Гром – ключевой персонаж нового сериала. Его сыграл актер Энсон Маунт, известный по ролям в фильме «Перекрестки» и сериале «Ад на колесах». Голос Черного грома имеет разрушительную силу, поэтому этот герой в основном молчит.

«Мы сказали Энтону, что да, ты сыграешь главную роль в сериале Marvel, но ты всегда будешь молчать. Никаких флэшбеков, сиквелов, приквелов, твой герой молчит всегда», – рассказал режиссер Роэл Рейн.

Для того, чтобы Черный Гром все-таки мог общаться со своей семьей, Маунт придумал для своего героя особый язык жестов – собственную систему знаков, основанную на американском жестовом языке.

Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов

В сериале использовано больше 600 визуальных эффектов, так, полностью на компьютере, был сделан гигантский пес Локджо, способный телепортироваться. Однако наибольшую сложность у режиссера вызвала героиня Серинды Свон – Медуза, королева Сверхлюдей и жена Черного Грома. Ее суперсила – это движение волос. И именно на графику этой удивительной способности, по признанию Рейна, ушло больше сил и времени. Он отметил, что первая графика движения волос не устроила фокус-группы, и когда Рейн ехал на Сomic-Con уже с финальной версией, то очень волновался.

«Представьте, что вы показываете эти отрывки тысяче фанатов, которые готовы тебя растерзать за любое неверное решение. Я очень переживал. Но как только мы показали отрывок, где волосы Медузы двигаются, я услышал, как по залу прошел такой одобрительный вздох. И тогда я понял, что все получилось», – отметил режиссер.

Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов
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Энсон МаунтРоел РэйнСеринда Свон
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Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов фотографии
Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов фотографии
Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов фотографии
Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов фотографии
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