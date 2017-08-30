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Мизинец станет Джеймсом Джойсом

30 августа
2017 год

Новости кино >>
30 августа 2017
Звезда «Игры престолов» Айдан Гиллен воплотит образ Джеймса Джойса в картине Роберта Муллана «Джеймс и Люсия», сообщает Deadline.

Мизинец станет Джеймсом Джойсом

Сценарий, написанный самим Мулланом, сосредоточен на жизни знаменитого ирландского писателя, когда он пишет «Поминки по Финнегану», и его дочери Люсии — профессиональной танцовщицы. В середине 30-х она проходила лечение у Карла Юнга, и он поставил ей диагноз «шизофрения». Люсия также пережила неудачный роман с драматургом Сэмюэлом Бекеттом, который привёл к ухудшению её психического здоровья. Картина расскажет о том, как почти слепой Джойс пытается спасти свою дочь. Актрису на роль Люсии пока не нашли.

Моррис Раскин из Shoreline Entertainment, Хесус Гонсалез из Calach Films и сам Муллан числятся продюсерами проекта. Съёмки «Джеймса и Люсии» пройдут в начале 2018 года в Дублине и Люксембурге.
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