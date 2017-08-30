Мизинец станет Джеймсом Джойсом

Звезда «Игры престолов» Айдан Гиллен
воплотит образ Джеймса Джойса
в картине Роберта Муллана «Джеймс и Люсия»
, сообщает Deadline.
Сценарий, написанный самим Мулланом, сосредоточен на жизни знаменитого ирландского писателя, когда он пишет «Поминки по Финнегану»
, и его дочери Люсии — профессиональной танцовщицы. В середине 30-х она проходила лечение у Карла Юнга
, и он поставил ей диагноз «шизофрения». Люсия также пережила неудачный роман с драматургом Сэмюэлом Бекеттом
, который привёл к ухудшению её психического здоровья. Картина расскажет о том, как почти слепой Джойс пытается спасти свою дочь. Актрису на роль Люсии пока не нашли.
Моррис Раскин
из Shoreline Entertainment, Хесус Гонсалез
из Calach Films и сам Муллан числятся продюсерами проекта. Съёмки «Джеймса и Люсии» пройдут в начале 2018 года в Дублине и Люксембурге.
обсуждение >>