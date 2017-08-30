Терри О'Куин поселился в «Касл-Роке»

Звезда культового сериала «Остаться в живых» Терри О'Куин
пополнил ряды нового проекта Джея Джея Абрамса
, сообщает Deadline.
Актёр сыграет ключевую роль в сериале «Касл-Рок»
, который Абрамс создаёт для Hulu совместно со Стивеном Кингом
на основе его произведений. За производство телешоу отвечают Bad Robot и Warner Bros. Television.
О'Куин воплотит образ Дейла Лейси, являющегося большим человеком в Касл-Роке. Компанию ему составят Андре Холлэнд
, Скотт Гленн
, Сисси Спейсек
, Мелани Лински
, Джейн Леви
и Билл Скарсгард
.
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