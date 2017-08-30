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Терри О'Куин поселился в «Касл-Роке»

30 августа
2017 год

Новости кино >>
30 августа 2017
Звезда культового сериала «Остаться в живых» Терри О'Куин пополнил ряды нового проекта Джея Джея Абрамса, сообщает Deadline.

Терри О'Куин

Актёр сыграет ключевую роль в сериале «Касл-Рок», который Абрамс создаёт для Hulu совместно со Стивеном Кингом на основе его произведений. За производство телешоу отвечают Bad Robot и Warner Bros. Television.

О'Куин воплотит образ Дейла Лейси, являющегося большим человеком в Касл-Роке. Компанию ему составят Андре Холлэнд, Скотт Гленн, Сисси Спейсек, Мелани Лински, Джейн Леви и Билл Скарсгард.
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Джей Джей АбрамсСкотт ГленнСтивен КингДжейн ЛевиМелани ЛинскиТерри О'КуинБилл СкарсгардСисси СпэйсекАндре Холлэнд

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