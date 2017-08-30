В «Ночи кино» приняло участие более 700 тысяч человек

Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда кино
, вторую всероссийскую акцию «Ночь кино»
, состоявшуюся 27 августа
во всех регионах России, посетило более 700
тысяч человек.
«Нам очень приятно, что в этом году акция "Ночь кино" прошла во второй раз и становится настоящей традицией. В этом году регионы более серьёзно подошли к нашей акции и заранее озаботились организацией площадок для просмотра фильмов. В некоторых областях посещаемость "Ночи кино" была больше, чем в 2016-м. Это Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Астраханская область, Кемеровская область, Саратовская область и Чувашская Республика. Погода не везде была хорошая, но это не остановило наших зрителей, которые хотели посмотреть новые российские картины. Надеюсь, акция продолжится и в следующем году и привлечёт ещё больше зрителей», –
отметил Антон Малышев
, исполнительный директор Фонда кино.
В рамках «Ночи кино» в этом году зрители смогли посмотреть мультфильм «Снежная королева 3»
, комедию «Кухня: Последняя битва»
, военную ленту «28 панфиловцев»
и космическую драму «Время первых»
. Эти картины выбрали для просмотра сами россияне, приняв участие в общероссийском голосовании по выбору фильмов, проходившем на сайте информационного агентства ТАСС.
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