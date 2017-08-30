Релиз картины «Робин Гуд: Начало» перенесён на осень 2018 года

Согласно THR, киностудией Lionsgate принято решение перенести релиз своей картины «Робин Гуд: Начало»
. Фильм появится на экранах 21 сентября 2018
года, а не 22 марта
. О причине переноса студия умалчивает.
Заглавную роль в картине, представляющей собой рассказ о юных годах благородного разбойника, исполняет Тэрон Эджертон
. Ив Хьюсон
сыграет Мэрион, Бен Мендельсон
предстанет в образе шерифа Ноттингемского, а Крошкой Джоном заявлен Джейми Фокс
. В фильме также заняты Джейми Дорнан
и Пол Андерсон
.
Поставит ленту Отто Баферст
(«Острые козырьки»
), одним из продюсеров числится Леонардо ДиКаприо
.
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