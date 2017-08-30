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Релиз картины «Робин Гуд: Начало» перенесён на осень 2018 года

30 августа
2017 год

Новости кино >>
30 августа 2017
Согласно THR, киностудией Lionsgate принято решение перенести релиз своей картины «Робин Гуд: Начало». Фильм появится на экранах 21 сентября 2018 года, а не 22 марта. О причине переноса студия умалчивает.

Тэрон Эджертон

Заглавную роль в картине, представляющей собой рассказ о юных годах благородного разбойника, исполняет Тэрон Эджертон. Ив Хьюсон сыграет Мэрион, Бен Мендельсон предстанет в образе шерифа Ноттингемского, а Крошкой Джоном заявлен Джейми Фокс. В фильме также заняты Джейми Дорнан и Пол Андерсон.

Поставит ленту Отто Баферст («Острые козырьки»), одним из продюсеров числится Леонардо ДиКаприо.
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