Прокат «Родных» Виталия Манского под угрозой

Новая работа Виталия Манского «Родные»
может не выйти в российский прокат 5 октября
, поскольку Министерство культуры Российской Федерации всё ещё не выдало фильму прокатное удостоверение, сообщает Сэм Клебанов
, глава компании «Кино без границ», занимающейся прокатом ленты.
«Релиз фильма в России был запланирован на 2 июня. В марте компания "Медиа Депо" (прокатный бренд "Кино без границ") сдала в Минкульт полный комплект документов для получения прокатного удостоверения. На этом всё и закончилось - у фильма нет ни "прокатки", ни официального отказа в её выдаче. Установленные законом сроки выдачи прокатных удостоверений Министерство культуры игнорирует», —
рассказал о ситуации Клебанов.
Не дождавшись ответа от Минкульта, «Медиа Депо» 21 августа подала в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации жалобу на неправомерные действия должностных лиц, не выполняющих законы, регламентирующие выдачу прокатных удостоверений.
«Мы очень надеемся, что Генпрокуратура как можно скорее прекратит это явное беззаконие, призовёт виновных к ответу и поспособствует выходу фильма в прокат 5 октября», —
выразил надежду Сэм Клебанов.
В «Родных» рассказывается история жизни и отношений внутри семьи Манского. Его семьи, живущей в разных уголках Украины: Львове, Одессе, Киеве, Донбассе, а также в Крыму. Сюжетная линия ленты, снимавшейся в течении одного года, освещает глубокие корни конфликта между Украиной и Россией.
Работа над картиной началась весной 2014-го. В марте того же года заявка на фильм была подана для участия в питчинге проектов Министерства культуры РФ в разделе «Спецпроект». По итогам питчинга и голосования экспертов проект занял первое место, но госфинансирования не получил. В 2014-2015 годах авторы ленты параллельно со съёмками принимали участие в международных питчингах и нашли поддержку на производство картины. В финансировании фильма приняли участи 8 стран. Мировая премьера «Родных» состоялась 7 июля 2016 года в конкурсе фестиваля в Карловых Варах, а в России картина была показана лишь на фестивале Артдокфест в том же 2016-м.
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