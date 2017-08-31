Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Прокат «Родных» Виталия Манского под угрозой

31 августа
2017 год

Новости кино >>
31 августа 2017
Новая работа Виталия Манского «Родные» может не выйти в российский прокат 5 октября, поскольку Министерство культуры Российской Федерации всё ещё не выдало фильму прокатное удостоверение, сообщает Сэм Клебанов, глава компании «Кино без границ», занимающейся прокатом ленты.

Прокат «Родных» Виталия Манского под угрозой

«Релиз фильма в Росс­ии был запланирован на 2 июня. В марте компания "Медиа Депо" (прокатный бренд "К­ино без границ") сда­ла в Минкульт полный комплект документов для получения прока­тного удостоверения. На этом всё и закон­чилось - у фильма нет ни "прокатки", ни официального отказа в её выдаче. Установ­ленные законом сроки выдачи прокатных уд­остоверений Министер­ство культуры игнори­рует», — рассказал о ситуации Клебанов.

Не дождавшись ответа от Минкульта, «Медиа Депо» 21 августа подала в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации жалобу на неправомерные действия должностных лиц, не выполняющих законы, регламентирующие выдачу прокатных удостоверений.

«Мы очень надеемся, что Генпрокуратура как можно скорее прекратит это явное беззаконие, призовёт виновных к ответу и поспособствует выходу фильма в прокат 5 октября», — выразил надежду Сэм Клебанов.

В «Родных» рассказывается история жизни и отношений внутри семьи Манского. Его семьи, живущей в разных уголках Украины: Львове, Одессе, Киеве, Донбассе, а также в Крыму. Сюжетная линия ленты, снимавшейся в течении одного года, освещает глубокие корни конфликта между Украиной и Россией.

Работа над картиной началась весной 2014-го. В марте того же года заявка на фильм была подана для участия в питчинге проектов Министерства культуры РФ в разделе «Спецпроект». По итогам питчинга и голосования экспертов проект занял первое место, но госфинансирования не получил. В 2014-2015 годах авторы ленты параллельно со съёмками принимали участие в международных питчингах и нашли поддержку на производство картины. В финансировании фильма приняли участи 8 стран. Мировая премьера «Родных» состоялась 7 июля 2016 года в конкурсе фестиваля в Карловых Варах, а в России картина была показана лишь на фестивале Артдокфест в том же 2016-м.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фильм «В лучах Солнца» Виталия Манского номинирован на «азиатский оскар»
Поиск по меткам
политикаРоссийские фильмы
персоны
Сэм КлебановВиталий Манский

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.
Мухтарбек Кантемиров
30 августа ушёл из жизни актёр, каскадёр Мухтарбек Кантемиров.

День рождения >>

Владимир Герасимов
Максим Калинин
Анна Капалева
Денис Капустин
Ксения Караева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Нелли Попова
Роман Ткачук
Ричард Бэйзхарт
Гжегож Вархол
Ричард Гир
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Крис Такер
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Нелюди
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Тайна 7 сестёр
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2017
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Мистер Штайн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью