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В Голливуде снимут «Повелителя мух» про девочек

31 августа
2017 год

Новости кино >>
31 августа 2017
Согласно Deadline, в планах студии Warner Bros. находится новая экранизация «Повелителя мух» Уильяма Голдинга.

Дэвид Сигел и Скотт Макгихи

Над сценарием корпят Скотт Макгихи и Дэвид Сигел («Развод в большом городе»), планирующие выступить режиссёрами новой адаптации. По их идее на остров попадут не мальчики, а девочки.

Напомним, в культовом романе Голдинга действие разворачивается на необитаемом острове, на котором оказывается после авиакатастрофы группа школьников. Поначалу ситуация похожа на рай, но в конце концов большинство выживших охватывает безумие. Произведение было дважды экранизировано — в 1963 и 1990 годах.
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