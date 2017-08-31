В Голливуде снимут «Повелителя мух» про девочек

Согласно Deadline, в планах студии Warner Bros. находится новая экранизация «Повелителя мух» Уильяма Голдинга
.
Над сценарием корпят Скотт Макгихи
и Дэвид Сигел
(«Развод в большом городе»
), планирующие выступить режиссёрами новой адаптации. По их идее на остров попадут не мальчики, а девочки.
Напомним, в культовом романе Голдинга действие разворачивается на необитаемом острове, на котором оказывается после авиакатастрофы группа школьников. Поначалу ситуация похожа на рай, но в конце концов большинство выживших охватывает безумие. Произведение было дважды экранизировано — в 1963 и 1990 годах.
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