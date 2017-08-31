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Новости кино Одна из московских улиц получит имя Эльдара Рязанова Улица, посвящённая знаменитому режиссёру, появится неподалеку от киноклуба «Эльдар».

Новости кино В Голливуде снимут «Повелителя мух» про девочек Над новой экранизацией культового романа Уильяма Голдинга работают Скотт Макгихи и Дэвид Сигел.

Новости кино Прокат «Родных» Виталия Манского под угрозой У фильма всё ещё нет прокатного удостоверения.

Ролики фильмов "Путеводная звезда" Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир.

Интервью Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут» Продюсеры киносериала «Гоголь» о том, как правильно переупаковывать классику для современного зрителя

Рецензии на фильмы «Про любовь. Только для взрослых»: Подрастешь - поймешь Вторая глава альманаха Анны Меликян про это

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