Одна из московских улиц получит имя Эльдара Рязанова

Согласно информации, опубликованной на сайте мэра Москвы
, в столице появится улица Эльдара Рязанова
.
«Название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяжённость улицы составляет чуть более километра», —
говорится в опубликованном сообщении.
Улица находится на юго-западе Москвы недалеко от киноклуба-музея «Эльдар», основанного Рязановым.
К такому решению пришли участники заседания Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова
. Кроме того, идею увековечить память знаменитого режиссёра поддержали президент России Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Собянин
.
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