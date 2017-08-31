Лили Коллинз влюбится в Толкина

Лили Коллинз
и Энтони Бойл
(«Гарри Поттер и проклятое дитя»
) присоединились к Николасу Холту
в биографической ленте, посвящённой Джону Рональду Руэлу Толкину
, сообщает Empire.
Коллинз предстоит воплотить Эдит Бретт, супругу знаменитого писателя (Холт), вдохновившую его на создание эльфийских принцесс в классической фэнтези-саге «Властелин колец»
. Кого именно сыграет Бойл, пока не уточняется.
Режиссёрское кресло фильма, в котором пойдёт рассказ о годах становления Толкина как писателя и событиях, повлиявших на его творчество, займёт Доме Карукоски
. Над сценарием работают Дэвид Глисон
и Стивен Бересфорд
. За производство картины отвечают Chernin Entertainment и Fox Searchlight.
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