Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лили Коллинз влюбится в Толкина

31 августа
2017 год

Новости кино >>
31 августа 2017
Лили Коллинз и Энтони Бойл («Гарри Поттер и проклятое дитя») присоединились к Николасу Холту в биографической ленте, посвящённой Джону Рональду Руэлу Толкину, сообщает Empire.

Лили Коллинз влюбится в Толкина

Коллинз предстоит воплотить Эдит Бретт, супругу знаменитого писателя (Холт), вдохновившую его на создание эльфийских принцесс в классической фэнтези-саге «Властелин колец». Кого именно сыграет Бойл, пока не уточняется.

Режиссёрское кресло фильма, в котором пойдёт рассказ о годах становления Толкина как писателя и событиях, повлиявших на его творчество, займёт Доме Карукоски. Над сценарием работают Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд. За производство картины отвечают Chernin Entertainment и Fox Searchlight.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Режиссёр «Доктора Кто» возьмётся за отца «Хоббита» и «Властелина колец»
Режиссёром биографической драмы о Толкине назначен финн Доме Карукоски
персоны
Стивен БересфордДоме КарукоскиЛили КоллинзНиколас Холт

фотографии >>
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Николас Холт
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
khazad_dum   31.08.2017 - 18:25
Ну вот и до Толкина дотянулись орочьи когти Голливуда... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.
Мухтарбек Кантемиров
30 августа ушёл из жизни актёр, каскадёр Мухтарбек Кантемиров.

День рождения >>

Владимир Герасимов
Максим Калинин
Анна Капалева
Денис Капустин
Ксения Караева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Нелли Попова
Роман Ткачук
Ричард Бэйзхарт
Гжегож Вархол
Ричард Гир
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Крис Такер
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Нелюди
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Тайна 7 сестёр
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2017
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Мистер Штайн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью