Лили Коллинз влюбится в Толкина

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Новости кино «Высшая школа режиссёров и сценаристов» Санкт-Петербурга объявила конкурс на грант Победитель конкурса получит право на бесплатное полуторагодичное обучение

Новости кино Мартин Скорсезе приступил к съёмкам «Ирландца» Главные роли в гангстерской драме исполнят Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель и Бобби Каннавале.

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Ролики фильмов "Путеводная звезда" Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир.

Интервью Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут» Продюсеры киносериала «Гоголь» о том, как правильно переупаковывать классику для современного зрителя

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