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Мартин Скорсезе приступил к съёмкам «Ирландца»

31 августа
2017 год

Новости кино >>
31 августа 2017
Согласно изданию Bowery Boogie, Мартин Скорсезе приступил в Нью-Йорке к съёмкам гангстерской драмы «Ирландец».


Главные роли в картине, основанной на романе Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома», исполнят Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель и Бобби Каннавале.

По сюжету гангстер Фрэнки Ширан (Де Ниро) по кличке Ирландец рассказывает на смертном одре о своём тёмном прошлом. На его счету около 25 заказных убийств и исчезновение профсоюзного лидера Джимми Хоффа (Пачино), к которому также причастен босс пенсильванской мафии Рассела Буфалино в исполнении Пеши. Кейтель сыграет криминального авторитета Анджело Бруно, а Каннавале станет нью-йоркским гангстером «Сумасшедшим Джо» Галло.

Известно, что в «Ирландце», чей бюджет составляет 100 миллионов долларов, будет использована технология омоложения актёров. Съёмки продлятся до декабря, а в прокат фильм, возможно, выйдет в 2018 году.
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