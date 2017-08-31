Мартин Скорсезе приступил к съёмкам «Ирландца»

Согласно изданию Bowery Boogie, Мартин Скорсезе
приступил в Нью-Йорке к съёмкам гангстерской драмы «Ирландец»
.
Главные роли в картине, основанной на романе Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома»
, исполнят Роберт Де Ниро
, Аль Пачино
, Джо Пеши
, Харви Кейтель
и Бобби Каннавале
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По сюжету гангстер Фрэнки Ширан (Де Ниро) по кличке Ирландец рассказывает на смертном одре о своём тёмном прошлом. На его счету около 25 заказных убийств и исчезновение профсоюзного лидера Джимми Хоффа (Пачино), к которому также причастен босс пенсильванской мафии Рассела Буфалино в исполнении Пеши. Кейтель сыграет криминального авторитета Анджело Бруно, а Каннавале станет нью-йоркским гангстером «Сумасшедшим Джо» Галло.
Известно, что в «Ирландце», чей бюджет составляет 100 миллионов долларов, будет использована технология омоложения актёров. Съёмки продлятся до декабря, а в прокат фильм, возможно, выйдет в 2018 году.
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