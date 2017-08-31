«Высшая школа режиссёров и сценаристов» Санкт-Петербурга объявила конкурс на грант

Победитель конкурса получит право на бесплатное полуторагодичное обучение в мастерской ВШРиС «Спецэффекты в кинопроизводстве»
.
Мастер курса – специалист по спецэффектам и компьютерной графике, почетный кинематографист России Игорь Плаксин
. Игорь Иванович работает в кино много лет: сначала, как оператор-постановщик и оператор комбинированных съемок, а с появлением в кино новых технологий становится на «Ленфильме» главным специалистом по визуальным эффектам, получает сертификат тренера Apple. В его богатой фильмографии в качестве супервайзера спецэффектов такие фильмы, как «Трудно быть Богом
» Алексея Германа
, «Александра
» Александра Сокурова
, «Преступление и наказание
» Дмитрия Светозарова
, «Вишнёвый сад
» Сергея Овчарова
и многие, многие другие… Уже много лет Игорь Иванович преподает для будущих режиссеров – студентов ВШРиС предмет «Спецэффекты в кино»
, преподает на интенсивных курсах, а собственную мастерскую набирает впервые: такая необходимость назрела. Кино становится все более зрелищным, визуальные эффекты присутствуют сегодня не только в игровом и документальном кино, но и практически во всех видеороликах. Профессия «Супервайзер спецэффектов»
сегодня востребована, как никогда.
Конкурс на грант для обучения в мастерской спецэффектов будет проходить методом открытого голосования в интернете за лучшую работу - фотомонтаж на тему «Невероятное в повседневности». Условия конкурса и сроки на сайте киношколы: www.kinoshkola.org
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