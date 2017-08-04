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Яглыч и Ефремов отправятся в космос

4 августа
2017 год

Новости кино >>
4 августа 2017
Телеканал СТС анонсировал премьеры нового телесезона. В их числе оказался сериал «Команда «Б» со слоганом «В космос полетят все».

Яглыч и Ефремов отправятся в космос

Судя по первому рабочему тизеру, который был представлен во время презентации сезона в Москве, главные роли в новом телепроекте исполнят актёры Михаил Ефремов и Владимир Яглыч.

«Наш сериал, как это видно из слогана, расскажет о том, что в космос могут полететь самые обычные люди», – рассказала директор канала СТС Дарья Фиалко-Легони.

Она также отметила, что «Команда «Б» продолжит на ТВ линейку популярных отечественных фильмов про космос. Так, в апреле этого года на экраны вышла картина Дмитрия Киселева «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. В октябре состоится прокат фильма «Салют-7» Клима Шипенко, где главные роли сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.
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Яглыч и Ефремов отправятся в космос фотографии
Яглыч и Ефремов отправятся в космос фотографии
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