Яглыч и Ефремов отправятся в космос

Телеканал СТС анонсировал премьеры нового телесезона. В их числе оказался сериал «Команда «Б» со слоганом «В космос полетят все».
Судя по первому рабочему тизеру, который был представлен во время презентации сезона в Москве, главные роли в новом телепроекте исполнят актёры Михаил Ефремов
и Владимир Яглыч
.
«Наш сериал, как это видно из слогана, расскажет о том, что в космос могут полететь самые обычные люди»
, – рассказала директор канала СТС Дарья Фиалко-Легони
.
Она также отметила, что «Команда «Б» продолжит на ТВ линейку популярных отечественных фильмов про космос. Так, в апреле этого года на экраны вышла картина Дмитрия Киселева «Время первых»
с Евгением Мироновым
и Константином Хабенским
в главных ролях. В октябре состоится прокат фильма «Салют-7» Клима Шипенко
, где главные роли сыграли Владимир Вдовиченков
и Павел Деревянко
.
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