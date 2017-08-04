Вупи Голдберг сыграет наркобаронессу-андрогина

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Яглыч и Ефремов отправятся в космос

61-летняя актриса выбрала нетипичный для неё проект.

Для Чёрного Грома на съёмках «Сверхлюдей» придумали особый язык жестов

Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и особенный мальчик играют в догонялки

«Темная башня»: Кинга на Кинге не осталось

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Жутко, громко и запредельно дешево: Питчинг «иных» в Фонде кино

На смену фильмам о древней Руси и Великой Отечественной войне идут ужастики и киноленты о футболе