Вупи Голдберг сыграет наркобаронессу-андрогина

Вупи Голдберг
присоединилась к актёрскому составу фильма «Обитатель гетто», сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий ленты будет основан на одноимённом романе американского писателя и общественного деятеля Джерида Маноса
. Режиссёром стал Джордан Уокер-Перлман
.
В книге рассказывается о жизни простого парня по имени Маркус, который в пору мятежной юности в 80-е переезжает в Нью-Йорк, где погружается в мир проституции и наркотиков. Вупи Голдберг досталась роль наркобаронессы-андрогина, которая интересуется судьбой работающего на неё Маркуса. «Это фильм для тех, кто чувствует себя ненужным, кого обстоятельства толкают на безрассудства. Для тех, кто не знает, что делать со своей жизнь, но внутри у этих людей есть мощная сила, которая заставляет каждый день выходить на улицу»
, - рассказал режиссёр.
В фильме также будут сниматься Сашир Замата, Анджелика Росс
и Хилл Харпер
.
Съёмки «Обитателя гетто» стартуют уже совсем скоро, в конце августа.
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