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Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов»

4 августа
2017 год

Новости кино >>
4 августа 2017
Создатели сериала «Американская история ужасов: Культ» опубликовали постеры в преддверии премьеры седьмого сезона, сообщает Entarteinment Weekly.

Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов»

Ранее сценарист и продюсер Райан Мёрфи рассказал поклонникам, что в актёрском составе продолжения появятся новички: Билли Айкнер, Билли Лурд и Лесли Гроссман, а на днях стало известно об участии в съёмках Колтона Хэйнса и Элисон Пилл. Многие из новых членов актёрского состава появились на свежих постерах.

На днях также стало известно, что в сериал вернулась актриса Эмма Робертс. Седьмой сезон «Американской истории ужасов: Культ», состоящий из 11 эпизодов, стартует 5 сентября.
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Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов» фотографии
Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов» фотографии
Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов» фотографии
Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов» фотографии
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