Появились зловещие постеры седьмого сезона «Американской истории ужасов»

Создатели сериала «Американская история ужасов: Культ»
опубликовали постеры в преддверии премьеры седьмого сезона, сообщает Entarteinment Weekly.
Ранее сценарист и продюсер Райан Мёрфи
рассказал поклонникам, что в актёрском составе продолжения появятся новички: Билли Айкнер, Билли Лурд и Лесли Гроссман
, а на днях стало известно об участии в съёмках Колтона Хэйнса и Элисон Пилл
. Многие из новых членов актёрского состава появились на свежих постерах.
На днях также стало известно, что в сериал вернулась
актриса Эмма Робертс
. Седьмой сезон «Американской истории ужасов: Культ», состоящий из 11 эпизодов, стартует 5 сентября.
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