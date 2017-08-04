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DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров

4 августа
2017 год

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4 августа 2017
Американская компания Blumhouse Productions совместно с DreamWorks Animation работает над анимационным проектом под временным названием Spooky Jack, сообщает Deadline.

DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров

Идея будущего мультфильма принадлежит Роберту Бен Гранту - автору всех трёх фильмов франшизы «Ночь в музее». Анимационный фильм отразит мрачный комедийный взгляд на мир «жутких» вещей, которые рождаются в воображении детей — монстра под кроватью, лепреконы, чупакабра, бугимен и другая нечисть. По сюжету мультфильма трое детей переезжают в новый дом и случайно обнаруживают, что чудовищные создания, которые, как их уверяли взрослые, не существуют, на самом деле вполне реальны. Любопытно, что эти чудовища боятся людей ровно так же, как и они их.

Грант сам займётся сценарием проекта. Президент DreamWorks Кристофер ДеФариа считает, что эта трогательная и забавная история познакомит зрителей с фольклором различных стран мира, а также создаст несколько по-настоящему незабываемых анимированных персонажей.
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DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров фотографии
DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров фотографии
DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров фотографии
DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров фотографии
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