DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров

Американская компания Blumhouse Productions совместно с DreamWorks Animation работает над анимационным проектом под временным названием Spooky Jack, сообщает Deadline.
Идея будущего мультфильма принадлежит Роберту Бен Гранту - автору всех трёх фильмов франшизы «Ночь в музее»
. Анимационный фильм отразит мрачный комедийный взгляд на мир «жутких» вещей, которые рождаются в воображении детей — монстра под кроватью, лепреконы, чупакабра, бугимен и другая нечисть. По сюжету мультфильма трое детей переезжают в новый дом и случайно обнаруживают, что чудовищные создания, которые, как их уверяли взрослые, не существуют, на самом деле вполне реальны. Любопытно, что эти чудовища боятся людей ровно так же, как и они их.
Грант сам займётся сценарием проекта. Президент DreamWorks Кристофер ДеФариа считает, что эта трогательная и забавная история познакомит зрителей с фольклором различных стран мира, а также создаст несколько по-настоящему незабываемых анимированных персонажей.
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