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«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар»

4 августа
2017 год

Новости кино >>
4 августа 2017
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» может получить номинацию на премию «Оскар» от России, рассказал продюсер картины Рубен Дишдишян на своей странице в Facebook.

«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар»

Чтобы лента смогла почувствовать в оскаровской гонке, она должна попасть в кинопрокат своей страны до 1 октября, а «Аритмия» запланирована к выпуску в России только 5 октября. В связи с этим, продюсеры и прокатчики решили выпустить картину в ограниченный прокат в нескольких регионах уже 21 сентября, а затем с 5 октября прокат драмы будет максимально расширен «с охватом Москвы и Санкт-Петербурга». «Таким образом мы выдерживаем регламент Оскаровского комитета, согласно которому картина должна быть в прокате не менее одной недели до 1 октября! Ну что, удачи!», – написал Рубен Дишдишян.

Напомним, что «Аритимия» в этом году уже стала победителем фестиваля «Кинотавр», и получила высокие зрительские оценки. Картина рассказывает о молодой семье медиков, которая переживает тяжёлый период. Главные роли в ленте исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва.
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«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар» фотографии
«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар» фотографии
«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар» фотографии
«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар» фотографии
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