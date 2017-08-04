Российских «Бесстыдников» покажут на НТВ

ревью

«Аритмия» выйдет в прокат раньше, чтобы успеть на «Оскар»

DreamWorks снимет анимационный фильм про монстров из детских кошмаров

Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и особенный мальчик играют в догонялки

«Темная башня»: Кинга на Кинге не осталось

Главная тема

Жутко, громко и запредельно дешево: Питчинг «иных» в Фонде кино

На смену фильмам о древней Руси и Великой Отечественной войне идут ужастики и киноленты о футболе