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Российских «Бесстыдников» покажут на НТВ

4 августа
2017 год

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4 августа 2017
Осенью на НТВ состоится премьера российского сериала «Бесстыдники», который является адаптацией одноимённого британского телешоу.

Российских «Бесстыдников» покажут на НТВ

Действия отечественного сериала разворачивается в подмосковном Щёлково. Главный герой сериала Гоша Груздев – ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в ветхом доме. Гоша давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь. Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые докажут, что нет ничего важнее семьи.

«Мы стремились к документальной правдоподобности, но старались сделать так, чтобы эта история, не была чёрной. Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию. Подобного у нас еще не было. Получилась история про необычную русскую семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях. Пока они вместе - они сила», - рассказал режиссёр «Бесстыдников» Антон Маслов.

Создатели серьёзно подошли к выбору саундтреков для фильмы - на фоне будут играть российские хиты разных лет – начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати (убойная подборка). В сериале снялись Алексей Шевченков, Галина Петрова, Андрей Чадов, Пётр Кислов и другие.
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Российских «Бесстыдников» покажут на НТВ фотографии
Российских «Бесстыдников» покажут на НТВ фотографии
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