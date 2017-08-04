Жюри фестиваля «Киношок» возглавит Александр Прошкин

Обнародован состав жюри основного конкурса кинофестиваля «Киношок», который пройдёт в Анапе с 3 по 9 сентября.
Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов станет режиссёр и Народный артист России Александр Прошкин
. Помогать ему с выбором победителей будут кинодраматург, педагог Одельша Агишев
; оператор, сценарист, режиссёр, продюсер Владимир Климов
; актриса Светлана Тома
и филолог, культуролог, киновед Андрей Шемякин
.
На XXVI фестивале будут представлены пять конкурсных программ: конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражных фильмов, конкурс телевизионных фильмов, фильмы для детей «Киномалышок» и конкурс документального кино. В начале августа организаторы смотра объявили состав жюри конкурсных секций.
В жюри конкурса короткометражных фильмов под председательством актрисы и режиссёра Елены Цыплаковой
вошли киновед Нина Дымшиц и режиссёр Анна Фенченко
.
Конкурс документального кино будут оценивать режиссер-документалист Андрей Осипов
, писатель, художник, режиссёр и продюсер Алексей Пищулин и кинодокументалист Валерий Тимощенко
.
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