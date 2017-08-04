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Жюри фестиваля «Киношок» возглавит Александр Прошкин

4 августа
2017 год

Новости кино >>
4 августа 2017
Обнародован состав жюри основного конкурса кинофестиваля «Киношок», который пройдёт в Анапе с 3 по 9 сентября.

Жюри фестиваля «Киношок» возглавит Александр Прошкин

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов станет режиссёр и Народный артист России Александр Прошкин. Помогать ему с выбором победителей будут кинодраматург, педагог Одельша Агишев; оператор, сценарист, режиссёр, продюсер Владимир Климов; актриса Светлана Тома и филолог, культуролог, киновед Андрей Шемякин.

На XXVI фестивале будут представлены пять конкурсных программ: конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражных фильмов, конкурс телевизионных фильмов, фильмы для детей «Киномалышок» и конкурс документального кино. В начале августа организаторы смотра объявили состав жюри конкурсных секций.

В жюри конкурса короткометражных фильмов под председательством актрисы и режиссёра Елены Цыплаковой вошли киновед Нина Дымшиц и режиссёр Анна Фенченко.

Конкурс документального кино будут оценивать режиссер-документалист Андрей Осипов, писатель, художник, режиссёр и продюсер Алексей Пищулин и кинодокументалист Валерий Тимощенко.
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