ревью

Кроме того, картину купил кабельный канал НВО для проката на платном ТВ в Восточной Европе.

«Заложников» покажут во Франции, Италии, Испании, Скандинавии и Китае

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#мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки?

Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.