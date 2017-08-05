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«Заложников» покажут во Франции, Италии, Испании, Скандинавии и Китае

5 августа
2017 год

Новости кино >>
5 августа 2017
Фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» летом выйдет в прокат во Франции, Италии, Испании, Скандинавии и Китае. Также стало известно, что картину купил американский кабельный канал НВО для проката на платном ТВ в Восточной Европе, сообщает Screen Daily.

«Заложников» покажут во Франции, Италии, Испании, Скандинавии и Китае

Режиссёр Резо Гигинеишвили подтвердил данные прессы. «Безусловно, для нас важно, что то, что началось на Берлинском фестивале, где к картине был проявлено определённое внимание, а смотр такого уровня — это возможность. Три дня назад в Париже состоялась наша международная премьера. А сегодня я узнал, что его купил канал НВО. Мы, безусловно, очень рады, что получаем какие-то плоды за наш тернистый путь и преданное отношение к делу», — приводит слова режиссёра РИА Новости.

Напомним, что «Заложники» участвовали в специальной программе Берлинале «Панорама». Сюжет фильма совместного производства России, Польши и Грузии, основан на реальных событиях 19 ноября 1983 года. Лента рассказывает о попытке угона самолёта группой молодых мужчин и одной женщиной — золотой молодёжи Грузии. В результате захвата погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Мужчин приговорили к смертной казни, женщину — к 14 годам тюремного заключения.
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«Заложников» покажут во Франции, Италии, Испании, Скандинавии и Китае фотографии
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