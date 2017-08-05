На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы»

В новом сезоне СТС совместно со студией Yellow, Black and White приготовил для зрителей комедийный сериал «Ивановы-Ивановы»
, сообщает пресс-служба телеканала.
В центре сюжета две семьи Ивановых с юга России, которые спустя 16 лет узнают, что их детей перепутали в роддоме. При этом один мальчик воспитывается в роскоши, которая его родной семье даже не снилась. И теперь ему предстоит выживать в семье своих новых бедных родственников. Другому же предстоит переехать из своей скромной обители в огромный дом и привыкать к хорошей жизни.
«Этим сериалом мы продолжаем традицию комедий для всей семьи, которые всегда занимали на СТС особое место. Поэтому к работе над проектом мы привлекли лучшие силы. Режиссёром выступил Антон Федотов, снова собравший вместе большую часть «кухонной» команды. И особая удача сериала – его актёры, харизматичные и очень точно подобранные на роли»
, - рассказала директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.
Роли в сериале исполнили Михаил Трухин
, Сергей Бурунов
, Семён Трескунов
, Александра Флоринская
, Анна Уколова
, Алексей Лукин
, Юрий Ицков
и другие. Премьера состоится в новом телесезоне.
обсуждение >>