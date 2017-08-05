Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы»

5 августа
2017 год

Новости кино >>
5 августа 2017
В новом сезоне СТС совместно со студией Yellow, Black and White приготовил для зрителей комедийный сериал «Ивановы-Ивановы», сообщает пресс-служба телеканала.

На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы»

В центре сюжета две семьи Ивановых с юга России, которые спустя 16 лет узнают, что их детей перепутали в роддоме. При этом один мальчик воспитывается в роскоши, которая его родной семье даже не снилась. И теперь ему предстоит выживать в семье своих новых бедных родственников. Другому же предстоит переехать из своей скромной обители в огромный дом и привыкать к хорошей жизни.

«Этим сериалом мы продолжаем традицию комедий для всей семьи, которые всегда занимали на СТС особое место. Поэтому к работе над проектом мы привлекли лучшие силы. Режиссёром выступил Антон Федотов, снова собравший вместе большую часть «кухонной» команды. И особая удача сериала – его актёры, харизматичные и очень точно подобранные на роли», - рассказала директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.

Роли в сериале исполнили Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков и другие. Премьера состоится в новом телесезоне.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Сергей БуруновЮрий ИцковСемён ТрескуновМихаил ТрухинАнна УколоваАлександра Флоринская
фильмы
Ивановы-Ивановы

фотографии >>
На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» фотографии
На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» фотографии
На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» фотографии
На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
рыжий кот рыжий кот   5.08.2017 - 14:48
(Печально) Смешно((( читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Киндиков
31 июля ушёл из жизни актёр Валерий Киндиков.
Жанна Моро
31 июля ушла из жизни актриса Жанна Моро.

День рождения >>

Жанат (Жан) Байжанбаев
Татьяна Демидова (IV)
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Нина Курпякова
Игорь Лагутин
Александр Павлов
Михаил Пшеничный
Лукаш Гарлицкий
Карла Гравина
Мариан Дзендзель
Лидия Ламайсон
Барбара Солтысик
Роберт Тейлор
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью