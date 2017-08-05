Джереми Ирвин и Зак Рёриг пополнили актёрский состав «Последней границы»

В актёрском составе военной драмы Тодда Робинсона
«Последняя граница» (The Last Full Measure) пополнение: к съёмкам присоединились Джереми Ирвин
, Зак Рёриг
, Итэн Рассел
и Коди Уокер, сообщает Deadline.
Ранее к проекту уже присоединились Сэмюэл Л. Джексон
и Себастьян Стэн
. Сюжет картины основан на реальном расследовании, которое вёл молодой детектив из Пентагона Скотт Хаффман (Стэн). Он объединится с ветераном войны во Вьетнаме, чтобы убедить Конгресс наградить Медалью Почета храброго спасателя Уильяма Питсенбергера, уберегшего от смерти более 60 моряков в одной из самых кровавых битв.
Съёмки картины пройдут в штате Атланта и Коста-Рике. Дата премьеры пока не уточняется.
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