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Джереми Ирвин и Зак Рёриг пополнили актёрский состав «Последней границы»

5 августа
2017 год

Новости кино >>
5 августа 2017
В актёрском составе военной драмы Тодда Робинсона «Последняя граница» (The Last Full Measure) пополнение: к съёмкам присоединились Джереми Ирвин, Зак Рёриг, Итэн Рассел и Коди Уокер, сообщает Deadline.

Джереми Ирвин

Ранее к проекту уже присоединились Сэмюэл Л. Джексон и Себастьян Стэн. Сюжет картины основан на реальном расследовании, которое вёл молодой детектив из Пентагона Скотт Хаффман (Стэн). Он объединится с ветераном войны во Вьетнаме, чтобы убедить Конгресс наградить Медалью Почета храброго спасателя Уильяма Питсенбергера, уберегшего от смерти более 60 моряков в одной из самых кровавых битв.

Съёмки картины пройдут в штате Атланта и Коста-Рике. Дата премьеры пока не уточняется.
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