Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз»

Актриса Эллисон Уильямс
, звезда фильма «Прочь»
и телешоу «Девочки», снимется в мини-сериале совместного производства американского Showtime и британского Sky Atlantic «Мелроуз», сообщает Deadline.
Пятисерийная комедийная драма будет основана на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина
. В центре сюжета плейбой-аристократ Патрик Мелроуз, пытающийся преодолеть тяжёлые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве.
На главную роль уже утверждён Бенедикт Камбербэтч
. Эллисон Уильямс сыграет девушку Марианну, с которой Мелроуз познакомился во время своих любовных приключений в Нью-Йорке.
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