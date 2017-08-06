Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз»

6 августа
2017 год

Новости кино >>
6 августа 2017
Актриса Эллисон Уильямс, звезда фильма «Прочь» и телешоу «Девочки», снимется в мини-сериале совместного производства американского Showtime и британского Sky Atlantic «Мелроуз», сообщает Deadline.

Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз»

Пятисерийная комедийная драма будет основана на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина. В центре сюжета плейбой-аристократ Патрик Мелроуз, пытающийся преодолеть тяжёлые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве.

На главную роль уже утверждён Бенедикт Камбербэтч. Эллисон Уильямс сыграет девушку Марианну, с которой Мелроуз познакомился во время своих любовных приключений в Нью-Йорке.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Камбербэтч снимется в сериале про Патрика Мелроуза
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Бенедикт Камбербэтч

фотографии >>
Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз» фотографии
Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз» фотографии
Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз» фотографии
Эллисон Уильямс станет приглашённой звездой сериала «Мелроуз» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Софья Каштанова
Ксения Князева
Владимир Марьянов
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Велимир Русаков
Янина Студилина
Андрей Ярославцев
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Марк Лавуан
Роберт Митчум
Джейсон О'Мара
Оливер Тобиас
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
1+1.Нарушая правила
драма, комедия
Аргентина, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Люмьеры!
исторический фильм
Франция, 2016
Проклятие Аннабель 2
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Реверберация
драма, комедия
Россия, 2015
Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью