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Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой»

6 августа
2017 год

Новости кино >>
6 августа 2017
Международный кинофестиваль в Торонто откроется 7 сентября премьерой спортивной драмы «Борг/Макинрой» о судьбоносном матче между шведской теннисной легендой Бьорном Боргом и его противником - американцем Джоном Макинроем, сообщает агентство Movie Mover.

Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой»

Режиссёром выступил Янус Меца, работавший над сериалом «Настоящий детектив». В центре сюжета картины противостояние холодного и безмолвного Борга и дикого Макинроя, которые столкнулись на Уимблдонском турнире. Матч спортсменов считается одними из величайших в истории спорта. Главных героев сыграли Шайа ЛаБаф (Макинрой) и Сверрир Гуднасон (Борг). В российском прокате «Борг/Макинрой» появится 23 ноября.

Закроет международный фестиваль в Торонто комедия «Праздничный переполох» Эрика Толедано и Оливье Накаша - авторов знаменитой комедийной драмы «1+1». Новая картина расскажет о закулисье свадебных церемоний глазами тех, кто работает в этой сфере. В российском прокате «Праздничный переполох» стартует 7 декабря.

Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой»

42 Международный кинофестиваль пройдет в Торонто с 7 по 17 сентября. В отличие от многих других кинофестивалей, на этом смотре отсутствует официальное жюри и главным призом является Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам зрительского голосования.

В этом году на киносмотре покажут новые работы Джорджа Клуни, Джо Райта, Даррена Аронофски, Анджелины Джоли, Александра Пэйна. Фестиваль в Торонто считается негласной репетицией «Оскара», так как отборочная комиссия американской кинопремии просматривает фильмы программы канадского фестиваля.
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Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой» фотографии
Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой» фотографии
Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой» фотографии
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