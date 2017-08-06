Фильмом-открытия фестиваля в Торонто станет «Борг/Макинрой»

Международный кинофестиваль в Торонто
откроется 7 сентября премьерой спортивной драмы «Борг/Макинрой» о судьбоносном матче между шведской теннисной легендой Бьорном Боргом и его противником - американцем Джоном Макинроем, сообщает агентство Movie Mover.
Режиссёром выступил Янус Меца
, работавший над сериалом «Настоящий детектив»
. В центре сюжета картины противостояние холодного и безмолвного Борга и дикого Макинроя, которые столкнулись на Уимблдонском турнире. Матч спортсменов считается одними из величайших в истории спорта. Главных героев сыграли Шайа ЛаБаф
(Макинрой) и Сверрир Гуднасон
(Борг). В российском прокате «Борг/Макинрой» появится 23 ноября.
Закроет международный фестиваль в Торонто комедия «Праздничный переполох» Эрика Толедано и Оливье Накаша
- авторов знаменитой комедийной драмы «1+1»
. Новая картина расскажет о закулисье свадебных церемоний глазами тех, кто работает в этой сфере. В российском прокате «Праздничный переполох» стартует 7 декабря.
42 Международный кинофестиваль пройдет в Торонто с 7 по 17 сентября. В отличие от многих других кинофестивалей, на этом смотре отсутствует официальное жюри и главным призом является Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам зрительского голосования.
В этом году на киносмотре покажут новые работы Джорджа Клуни
, Джо Райта
, Даррена Аронофски
, Анджелины Джоли
, Александра Пэйна
. Фестиваль в Торонто считается негласной репетицией «Оскара», так как отборочная комиссия американской кинопремии просматривает фильмы программы канадского фестиваля.
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