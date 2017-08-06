Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros.

6 августа
2017 год

Новости кино >>
6 августа 2017
Марго Робби и Дениз Ди Нови займутся продюсированием научно-фантастическего триллера Warner Bros. под названием Augmented, сообщает Variety.

Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros.

Студия уже прибрела права на сценарий Марка Таунсенда. Кастинг проекта пока не начался, и не исключено, что Робби сыграет одну из ролей в фильме.

Сценарий под названием «Протокол непредвиденных обстоятельств» попал в знаменитый «Чёрный список 2016 года». Несколько студий изъявили желание поучаствовать в финансирования масштабного кинопроекта.

Марго Робби в ближайшее время можно будет увидеть в спортивном байопике «Я Тоня», премьера которого состоится на кинофестиваля в Торонто. Кино рассказывает о фигуристке Тоне Хардинг, которая вместе с мужем наняла неизвестного мужчину, чтобы тот сломал ногу её главной сопернице.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вышел трейлер фильма «Прощай, Кристофер Робин» с Доналом Глисоном и Марго Робби
Марго Робби очутится в «Мире грёз»
Харли Квинн встала на коньки
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Марго Робби

фотографии >>
Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros. фотографии
Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros. фотографии
Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros. фотографии
Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Софья Каштанова
Ксения Князева
Владимир Марьянов
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Велимир Русаков
Янина Студилина
Андрей Ярославцев
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Марк Лавуан
Роберт Митчум
Джейсон О'Мара
Оливер Тобиас
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
1+1.Нарушая правила
драма, комедия
Аргентина, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Люмьеры!
исторический фильм
Франция, 2016
Проклятие Аннабель 2
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Реверберация
драма, комедия
Россия, 2015
Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью