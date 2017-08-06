Марго Робби спродюсирует научно-фантастически триллер Warner Bros.

Марго Робби
и Дениз Ди Нови
займутся продюсированием научно-фантастическего триллера Warner Bros. под названием Augmented, сообщает Variety.
Студия уже прибрела права на сценарий Марка Таунсенда. Кастинг проекта пока не начался, и не исключено, что Робби сыграет одну из ролей в фильме.
Сценарий под названием «Протокол непредвиденных обстоятельств» попал в знаменитый «Чёрный список 2016 года». Несколько студий изъявили желание поучаствовать в финансирования масштабного кинопроекта.
Марго Робби в ближайшее время можно будет увидеть в спортивном байопике
«Я Тоня», премьера которого состоится на кинофестиваля в Торонто. Кино рассказывает о фигуристке Тоне Хардинг, которая вместе с мужем наняла неизвестного мужчину, чтобы тот сломал ногу её главной сопернице.
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