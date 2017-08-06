Джонатан Риз Майерс снимется в исторической драме «Письма Асперна»

Джонатан Риз Майерс
присоединился к Ванессе Редгрейв
и Джоэли Ричардсон
на съёмках исторической драмы «Письма Асперна», сообщает Variety.
Майерс играет амбициозного молодого писателя Мортона Винта (Майерс), который приезжает в Венецию, чтобы исследовать творчество великого поэта Джеффри Асперна. Там он знакомится с его бывшей возлюбленной Джулианой Бордеро (Редгрейв), которая живет с незамужней племянницей Тиной (Ричардсон) в большом доме и ни с кем не общается. У Джулианы есть письма Асперна, которыми герой рассказа мечтает завладеть, но она прячет их от всех и пресекает всякие попытки биографов и почитателей Асперна завязать с ней знакомство. Зная, что она живет в бедности, герой решает снять у нее несколько комнат. Одержимый мыслью заполучить письма, он готов на всё, чтобы достичь своей цели.
В актёрском составе ленты также значатся звёзды модельного бизнеса - Джон Кортахарена, Поппи Делевинь, Моргана Полански (дочь того самого), Барбара Майер
.
Режиссурой одноимённой адаптации новеллы Генри Джеймса занимается Жульен Лэндис
. Съёмки прямо сейчас проходят в Венеции.
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