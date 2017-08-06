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Вышел трейлер нового сезона «Мистера Робота»

6 августа
2017 год

Новости кино >>
6 августа 2017
В сети появился трейлер третьего сезона телевизионной драмы про хакеров «Мистер Робот», сообщает Deadline.



Сейчас ролик опубликован официально, однако перед этим фанатам шоу пришлось решить цифровую головоломку от создателей сериала. В ночь на 5 августа в официальном твиттере сериала появились строки из песни покойного канадского певца Леонарда Коэна «Democracy». Позже в аккаунте появилась фотография актёра Бобби Каннавале, играющего одну из ролей в новом сезоне. На фотографии пользователи Reddit обнаружили код Морзе. Расшифровав его, они попали на сайт со стихотворением о «горной птице». В стихотворении было зашифровано время, в которое в твиттер-аккаунте сериала появится последняя загадка. Расшифровав её, один из поклонников сериала смог получить доступ к трейлеру и позже выложил его в сеть.

Психологический триллер «Мистер Робот» рассказывает о молодом хакере, который оказывается впутан в мировой заговор таинственной организации киберпреступников. Премьера нового сезона сериала состоится 11 октября.
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Вышел трейлер нового сезона «Мистера Робота» фотографии
Вышел трейлер нового сезона «Мистера Робота» фотографии
Вышел трейлер нового сезона «Мистера Робота» фотографии
Вышел трейлер нового сезона «Мистера Робота» фотографии
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