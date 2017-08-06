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Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина»

6 августа
2017 год

Новости кино >>
6 августа 2017
Роль главного злодея в экранизации сказки Walt Disney «Алладин» сыграет Марван Кензари, сообщает Variety.

Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина»

Марван Кензари — актёр со шведскими и тунисскими корнями — изобразит злого визиря Джафара. Ранее он снимался в «Бен-Гуре» и «Мумии». В актёрский состав фильма также попала Назим Педрад («Диктатор», «Королевы крика»), которая сыграет Мару — подружку Жасмин, её персонажа не было в оригинальном мультфильме.

Ранее сообщалось, что режиссёр Гай Ричи утвердил на главные роли актёра Мена Массуда, который сыграет Аладдина, и Наоми Скотт, которая перевоплотится в принцессу Жасмин. Джина сыграет Уилл Смит.

Ходили слухи, что в роли Джафара Гай Ричи видит своего земляка Тома Харди. Видимо, студия всё же решила выбрать более похожего и менее дорогостоящего актёра.
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Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина» фотографии
Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина» фотографии
Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина» фотографии
Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина» фотографии
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