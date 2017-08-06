Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина»

Роль главного злодея в экранизации сказки Walt Disney «Алладин»
сыграет Марван Кензари
, сообщает Variety.
Марван Кензари — актёр со шведскими и тунисскими корнями — изобразит злого визиря Джафара. Ранее он снимался в «Бен-Гуре»
и «Мумии»
. В актёрский состав фильма также попала Назим Педрад
(«Диктатор»
, «Королевы крика»
), которая сыграет Мару — подружку Жасмин, её персонажа не было в оригинальном мультфильме.
Ранее сообщалось, что режиссёр Гай Ричи утвердил
на главные роли актёра Мена Массуда
, который сыграет Аладдина, и Наоми Скотт
, которая перевоплотится в принцессу Жасмин. Джина сыграет Уилл Смит
.
Ходили слухи
, что в роли Джафара Гай Ричи видит своего земляка Тома Харди
. Видимо, студия всё же решила выбрать более похожего и менее дорогостоящего актёра.
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