Премьера трейлера документального фильма «Про рок»

Режиссёр вместе со своей командой в течение пяти лет (съёмки длились так долго в том числе из-за проблем с финансированием) наблюдал за жизнью трёх молодых уральских рок-групп. Отбором героев вместе с Григорьевым занимались известные музыканты, в числе которых Владимир Шахрин («Чайф») и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»). Фильм получился не столько про «уральский рок-клуб», сколько про поколение - про нынешних тридцатилетних, которые, обладая талантом, спотыкаются на пути к успеху из-за бытовых трудностей и сложного характера. Затянувшиеся съёмки превратили фильм в исследование духа времени.
На прошедшем кинофестивале «Движение», лента «Про рок» получила главный приз документального конкурса.
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