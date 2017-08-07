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Премьера трейлера документального фильма «Про рок»

7 августа
2017 год

Новости кино >>
7 августа 2017
Появился трейлер документальной картины Евгения Григорьева «Про рок», Kino-teatr.ru первым публикует видеоролик.



Режиссёр вместе со своей командой в течение пяти лет (съёмки длились так долго в том числе из-за проблем с финансированием) наблюдал за жизнью трёх молодых уральских рок-групп. Отбором героев вместе с Григорьевым занимались известные музыканты, в числе которых Владимир Шахрин («Чайф») и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»). Фильм получился не столько про «уральский рок-клуб», сколько про поколение - про нынешних тридцатилетних, которые, обладая талантом, спотыкаются на пути к успеху из-за бытовых трудностей и сложного характера. Затянувшиеся съёмки превратили фильм в исследование духа времени.

На прошедшем кинофестивале «Движение», лента «Про рок» получила главный приз документального конкурса.
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Премьера трейлера документального фильма «Про рок» фотографии
Премьера трейлера документального фильма «Про рок» фотографии
Премьера трейлера документального фильма «Про рок» фотографии
Премьера трейлера документального фильма «Про рок» фотографии
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