В Борисоглебске поставили памятник Николаю Рыбникову

В Борисоглебске поставили памятник советскому актёру театра и кино Николаю Рыбникову
, сообщается на официальном сайте администрации города.
Церемония открытия памятника прошла в воскресенье, 6 августа.В настоящее время для памятника уже готов постамент, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Идея об увековечивании памяти знаменитого уроженца города была озвучена в июле 2016 года. Над памятником работал скульптор из Калача Виктор Грищенко, он изобразил киноактера сидящим на скамейке. Памятник находится на площадке возле кинотеатра «Победа».
Советский актёр, Народный артист РСФСР и кумир миллионов зрителей Николай Рыбников родился в Борисоглебске в 1930 году, там же прошли его школьные годы. Николай Рыбников исполнил роль Саши Савченко в фильме «Весна на Заречной улице»
, эта роль принесла ему широкую известность. Всего в фильмографии актёра более 45 картин.
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