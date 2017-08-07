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Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале

7 августа
2017 год

Новости кино >>
7 августа 2017
Кинокомпания «Амедиа Продакшн» и продюсерская компания «Среда» приступили к съёмкам семейной драмы с элементами мистики «Русалки», основанной на популярном израильском телешоу Betoolot, сообщает пресс-служба Амедиа.

Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале

Главные роли в новом сериале Первого канала сыграют Иева Андреевайте и Пётр Фёдоров. Также в проекте заняты Михаил Горевой, Дарья Мороз, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт, Мария Шумакова и многие другие.

По сюжету, размеренную жизнь провинциального города потрясает страшная новость: найдено тело 32-х летней женщины. Есть подозрение, что погибшая - сестра следователя местного ОВД Риты Тихоновой (Андреевайте), пропавшая 17 лет назад. Начинается расследование, в ходе которого Рита сталкивается с весьма странными обстоятельствами и понимает, что её окружение хранит страшные тайны, а родные и друзья не те, за кого себя выдают.

Режиссёром российской адаптации нашумевшего израильского триллера стал Александр Кириенко («Ивановы», «Питер-Москва»). Съёмки стартовали в Анапе.
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Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале фотографии
Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале фотографии
Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале фотографии
Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале фотографии
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