Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале

Кинокомпания «Амедиа Продакшн» и продюсерская компания «Среда» приступили к съёмкам семейной драмы с элементами мистики «Русалки», основанной на популярном израильском телешоу Betoolot, сообщает пресс-служба Амедиа.
Главные роли в новом сериале Первого канала сыграют Иева Андреевайте
и Пётр Фёдоров
. Также в проекте заняты Михаил Горевой
, Дарья Мороз
, Евгения Дмитриева
, Вера Воронкова
, Мераб Нинидзе
, Анна Цуканова-Котт
, Мария Шумакова
и многие другие.
По сюжету, размеренную жизнь провинциального города потрясает страшная новость: найдено тело 32-х летней женщины. Есть подозрение, что погибшая - сестра следователя местного ОВД Риты Тихоновой (Андреевайте), пропавшая 17 лет назад. Начинается расследование, в ходе которого Рита сталкивается с весьма странными обстоятельствами и понимает, что её окружение хранит страшные тайны, а родные и друзья не те, за кого себя выдают.
Режиссёром российской адаптации нашумевшего израильского триллера стал Александр Кириенко
(«Ивановы»
, «Питер-Москва»
). Съёмки стартовали в Анапе.
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