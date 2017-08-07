Пётр Фёдоров и Дарья Мороз приступили к съёмкам в новом сериале

ревью

Новости кино На турецкой киностудии снимут российский сериал «Султан моего сердца» В мелодраме для Первого канала, производством которой займется «Киностудия КИТ», будут задействованы российские и турецкие актёры.

Новости кино В Борисоглебске поставили памятник Николаю Рыбникову В городе увековечили памятник знаменитого советского актёра театра и кино.

Лайфстайл Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину Супруги посетили Черновцы - родной город Милы, и сфотографировались со всеми желающими

Лайфстайл Крис Прэтт и Анна Фэрис расстались Актёры разводятся после 8 лет брака.

Новости театра В музее Бахрушина пройдёт «Ночь Рудольфа Нуреева» В рамках мероприятия зрителям покажут документальные сюжеты о жизни и творчестве артиста и экранизированную версию балета.

Ролики фильмов "Про рок" Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.

Обзор сериалов «Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман

Главная тема #мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки? Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.