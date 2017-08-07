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На турецкой киностудии снимут российский сериал «Султан моего сердца»

7 августа
2017 год

Новости кино >>
7 августа 2017
«Киностудия КИТ» подписала соглашение с международной компанией Global Connection International Media Group о совместном производстве сериала «Султан моего сердца» для Первого канала, сообщает Газпром-медиа.

На турецкой киностудии снимут российский сериал «Султан моего сердца»

Съемки ТВ-проекта пройдут на одной из крупнейших турецких киностудий Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула. Работа над сериалом начнётся уже в сентябре этого года. Александр Бондарев, директор по производству «Киностудии КИТ» и Онур Тайсу, генеральный координатор проекта от компании Global Connection International Media Group, уже подписали соотвествующий документ.

Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Анна, дочь служащего русского посольства в Стамбуле, случайно знакомится с османским Султаном Махмудом II. Султан, который активно внедряет в жизнь страны европейские порядки, предлагает Анне стать учительницей его детей. Анна отказывается, однако французский шпион, он же русский посол Дмитрий, шантажирует Анну жизнью её отца. Анна соглашается и переезжает во дворец Султана, где ей поначалу приходится туго: обитатели гарема не принимают девушку, дети не слушаются. Героиня отважно справляется со своими трудностями и Султан Махмуд всё больше проникается к ней чувствами. Анна, взаимно полюбив Султана, вынуждена разрываться между любовью и необходимостью шпионить за Махмудом.

Отмечается, что в сериале будут задействованы российские и турецкие актёры. Кастинг проекта пока не начался. Фильм будет снят на турецком языке и продублирован на русский язык для телезрителей нашей страны.
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№ 6
Оса (Андрей + Лена) (Москва)   7.08.2017 - 16:10
Всем, здравствуйте! Что происходит? Почему и за что мы должны "кушать" всякий суррогат, который подают нам "дельцы" киноиндустрии, как что-то выдающееся? Сюжет "нового"... читать далее>>
№ 5
Ник Ерин   7.08.2017 - 15:30
Бyдет как с Бpaзильским cepиалом "Taлисман", там нa caмом дeле всё не тaк плoxo, только pyccкая линия всё пopтит. читать далее>>
№ 4
Рыбка Волшебная   7.08.2017 - 15:29
Очень интересно было бы прочесть про каст, почему об этом нет ни слова? Тогда что это за фото в теме сериала? Откуда они? Если это промо-фото, значит укажите актеров, если просто взяты "от балды"(сорри:))... читать далее>>
№ 3
Fan Serialov (City of Happiness)   7.08.2017 - 15:25
Великолепно Великолепно Великолепно Великолепно о Боже как Я жду как Я жду не дождусь !)))DDD если проект для 1Канала то это Уже значит Качество и Великий Масштаб ура Ура Ура !)))DDD читать далее>>
№ 2
Fan Serialov (City of Happiness)   7.08.2017 - 15:22
Ирина Бочарова очень прошу не неси Чушь при чем тут Фильм Анна и Король ? да совершенно не причем это будет Совершенно другой и Уникальный Проект(Сериал !)DDD читать далее>>
Всего сообщений: 6
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