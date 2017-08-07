На турецкой киностудии снимут российский сериал «Султан моего сердца»

«Киностудия КИТ» подписала соглашение с международной компанией Global Connection International Media Group о совместном производстве сериала «Султан моего сердца» для Первого канала, сообщает Газпром-медиа.Съемки ТВ-проекта пройдут на одной из крупнейших турецких киностудий Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула. Работа над сериалом начнётся уже в сентябре этого года. Александр Бондарев, директор по производству «Киностудии КИТ» и Онур Тайсу, генеральный координатор проекта от компании Global Connection International Media Group, уже подписали соотвествующий документ.Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Анна, дочь служащего русского посольства в Стамбуле, случайно знакомится с османским Султаном Махмудом II. Султан, который активно внедряет в жизнь страны европейские порядки, предлагает Анне стать учительницей его детей. Анна отказывается, однако французский шпион, он же русский посол Дмитрий, шантажирует Анну жизнью её отца. Анна соглашается и переезжает во дворец Султана, где ей поначалу приходится туго: обитатели гарема не принимают девушку, дети не слушаются. Героиня отважно справляется со своими трудностями и Султан Махмуд всё больше проникается к ней чувствами. Анна, взаимно полюбив Султана, вынуждена разрываться между любовью и необходимостью шпионить за Махмудом.Отмечается, что в сериале будут задействованы российские и турецкие актёры. Кастинг проекта пока не начался. Фильм будет снят на турецком языке и продублирован на русский язык для телезрителей нашей страны.