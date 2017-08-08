Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени»

Появился новый дублированный тизер-трейлер приключенческого фильма «Излом времени», сообщает пресс-служба Disney.
По сюжету, ученица средней школы Мэг вместе с младшим братом Чарльзом и школьным приятелем Кэлвином решает отправиться на поиски своего отца, учёного-физика Алекса Мёрри, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В захватывающем путешествии их будут сопровождать удивительные создания - Миссис Тоесть, Миссис Чтотут и Миссис Кто, прибывшие на Землю, чтобы помочь детям отыскать их отца. Путешествуя сквозь изломы во времени и пространстве, герои попадают в миры, которые их воображение не могло даже представить. Обратный путь на Землю Мэг сможет найти, как только изучит саму себя, примет свои недостатки и научится использовать силу, чтобы победить сгущающуюся тьму.
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