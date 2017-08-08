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Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени»

8 августа
2017 год

Новости кино >>
8 августа 2017
Появился новый дублированный тизер-трейлер приключенческого фильма «Излом времени», сообщает пресс-служба Disney.



По сюжету, ученица средней школы Мэг вместе с младшим братом Чарльзом и школьным приятелем Кэлвином решает отправиться на поиски своего отца, учёного-физика Алекса Мёрри, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В захватывающем путешествии их будут сопровождать удивительные создания - Миссис Тоесть, Миссис Чтотут и Миссис Кто, прибывшие на Землю, чтобы помочь детям отыскать их отца. Путешествуя сквозь изломы во времени и пространстве, герои попадают в миры, которые их воображение не могло даже представить. Обратный путь на Землю Мэг сможет найти, как только изучит саму себя, примет свои недостатки и научится использовать силу, чтобы победить сгущающуюся тьму.

Роли в фильме исполнили Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Минди Калинг, Крис Пайн, Зак Галифианакис и многие другие.

Премьера картины «Излом времени» в России состоится в марте 2018 года.
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Зак ГалифианакисМинди КалингКрис ПайнРиз УизерспунОпра Уинфри

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Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени» фотографии
Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени» фотографии
Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени» фотографии
Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени» фотографии
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