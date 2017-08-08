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Третья часть «Стражей Галактики» станет последней

8 августа
2017 год

Новости кино >>
8 августа 2017
Режиссёр Джеймс Ганн уже усердно трудится над третьей частью франшизы «Стражи галактики». Постановщик рассказал о будущем серии фильмов Marvel в интервью Heat Vision.

Третья часть «Стражей Галактики» станет последней

«Мы с Кевином (глава Marvel Studios Кевин Файги, - прим. ред.) обсуждаем, что представляет собой следующая итерация космических персонажей, и что будет с персонажами, которых мы уже создали», - сказал Ганн.

Режиссёр также заявил, что Marvel не планирует снимать продолжение «Стражей», несмотря на то, что истории есть «дикие истоки, которые включают путешествие во времени с шагами в 1000 лет». «Третья часть станет окончанием Стражей», - заявил Джеймс Ганн.

Постановщик и сценарист также заметил, что работая над фильмами, она давал волю фантазии и не всегда ориентировался на оригинальный комикс. «Я никак не сдерживаюсь, когда речь заходит о том, чтобы использовать материал из комикса или не использовать его, то же могу сказать и о количестве фильмов», - добавил он.

Также издание отмаечает, что Ганн уже выбрал песни, которые будут звучать в третьем фильме, и тут поклонников ждёт сюрприз, потому что композиции будут отличаться от плейлиста первых двух картин.
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Третья часть «Стражей Галактики» станет последней фотографии
Третья часть «Стражей Галактики» станет последней фотографии
Третья часть «Стражей Галактики» станет последней фотографии
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