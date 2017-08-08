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Новости кино Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле» Актёры снимаются в новом сериале НТВ.

Главная тема «Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет! Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве

Новости кино Погибла Полина Шанина Актриса театра «Сатирикон» ушла из жизни в 30 лет.

Новости кино Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче» Пятый по счёту киносмотр будет проходить в Калининграде с 18 по 20 августа.

Новости кино Вышел трейлер нового фильма Disney «Излом времени» Ролик нового масштабного проекта Disney со звёздным актёрским составом.

Ролики фильмов "Про рок" Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.

Обзор сериалов «Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман