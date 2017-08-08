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Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче»

8 августа
2017 год

Новости кино >>
8 августа 2017
18 августа в Калининграде состоится премьера российской картины «Салют-7», которая откроет 5-й Российский фестиваль короткометражного кино «Короче», сообщает пресс-служба киносмотра.

Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче»

Фильм «Салют-7» режиссёра Клима Шипенко, с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях, основан на реальных событиях. В феврале 1985 года связь с пустующей станцией «Салют-7» прервалась. Из-за опасности падения станции было принято решение попытаться спасти её: туда была направлена экспедиция на переоборудованном космическом корабле «Союз Т-13» во главе с самым опытным советским космонавтом Владимиром Джанибековым. Полет к станции "Салют-7" до сих пор остается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики. На открытии фестиваля «Короче» фильм представит продюсер «Салюта-7» Сергей Сельянов.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся спецпоказы фильмов «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Жги!» Кирилла Плетнёва.
Фестиваль пройдёт в Калининграде 18 по 20 августа.
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Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче» фотографии
Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче» фотографии
Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче» фотографии
Премьера драмы «Салют-7» откроет фестиваль «Короче» фотографии
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