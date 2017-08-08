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Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле»

8 августа
2017 год

Новости кино >>
8 августа 2017
В Минске стартовали съёмки нового сериала НТВ «Вокально-криминальный ансамбль», сообщает пресс-служба телеканала.

Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле»

Действие сериала разворачивается в семидесятых годах. Страну захлестнула волна организованной преступности и для специальной операции было принято решение создать популярный вокально-инструментальный ансамбль из действующих сотрудников МВД. Гастролируя с концертами в различных городах страны они должны выявить и пресечь деятельность хорошо отлаженной преступной сети. По счастливому совпадению, мечтой главного героя – Вячеслава Жукова – всегда была именно музыка, и теперь она будет сопровождать и направлять его и других героев.

Главные роли в проекте исполнят Никита Волков, Любовь Аксёнова, Иван Добронравов, Игорь Черневич, Николай Козак, Анатолий Белый. Режиссёром стал Степан Коршунов, ранее снявший сериалы «Мёртв на 99%», «Паутина-9».
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Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле» фотографии
Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле» фотографии
Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле» фотографии
Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле» фотографии
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