Никита Волков и Любовь Аксёнова сыграют в «Вокально-криминальном ансамбле»

В Минске стартовали съёмки нового сериала НТВ «Вокально-криминальный ансамбль»
, сообщает пресс-служба телеканала.
Действие сериала разворачивается в семидесятых годах. Страну захлестнула волна организованной преступности и для специальной операции было принято решение создать популярный вокально-инструментальный ансамбль из действующих сотрудников МВД. Гастролируя с концертами в различных городах страны они должны выявить и пресечь деятельность хорошо отлаженной преступной сети. По счастливому совпадению, мечтой главного героя – Вячеслава Жукова – всегда была именно музыка, и теперь она будет сопровождать и направлять его и других героев.
Главные роли в проекте исполнят Никита Волков
, Любовь Аксёнова
, Иван Добронравов
, Игорь Черневич
, Николай Козак
, Анатолий Белый
. Режиссёром стал Степан Коршунов
, ранее снявший сериалы «Мёртв на 99%»
, «Паутина-9»
.
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