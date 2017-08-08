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Погибла Полина Шанина

8 августа
2017 год

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8 августа 2017
В понедельник, 7 августа, погибла актриса театра «Сатирикон» Полина Шанина.

Погибла Полина Шанина

Информацию о смерти 30-летней женщины подтвердила пресс-служба театра: «С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина». Ранее СМИ писали, что тело актрисы было обнаружено под окнами её дома на Новоостанкинской улице. Обстоятельства смерти Шаниной пока выясняются.

Полина Шанина в 2009 году окончила актёрский факультет Школы-студии МХТ и сразу после стала работать в «Сатириконе». Актриса была занята в спектаклях «Game Over», «Все оттенки голубого», «Однажды в деревне» и многих других. Шанина также снялась в фильме 2014 года «Комбинат "Надежда"».
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Погибла Полина Шанина фотографии
Погибла Полина Шанина фотографии
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№ 2
avorado (Москва)   8.08.2017 - 21:27
Скорблю... но в мире ином пообщаемся... полагаю, сабжик была интересным человеком, раз так скоро Господь призвал её к Себе :) - не всё так просто, господа :) ... полагаю, ей там сейчас не хуже, чем нам... читать далее>>
№ 1
рыжий кот рыжий кот   8.08.2017 - 16:05
Земля ей пухом... (Шепотом) а фраза "Понравилось, поделитесь с друзьями", под такой трагической информацией, кмк, слегка неуместна, не? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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