Погибла Полина Шанина

В понедельник, 7 августа, погибла актриса театра «Сатирикон» Полина Шанина
.
Информацию о смерти 30-летней женщины подтвердила пресс-служба театра: «С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина»
. Ранее СМИ писали, что тело актрисы было обнаружено под окнами её дома на Новоостанкинской улице. Обстоятельства смерти Шаниной пока выясняются.
Полина Шанина в 2009 году окончила актёрский факультет Школы-студии МХТ и сразу после стала работать в «Сатириконе». Актриса была занята в спектаклях «Game Over», «Все оттенки голубого», «Однажды в деревне» и многих других. Шанина также снялась в фильме 2014 года «Комбинат "Надежда"»
.
обсуждение >>